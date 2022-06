CHP’li vekil paylaştı: Bu fotoğrafa iyi bakın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki fahiş artışın hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğini söyledi. Mezbahalarda gebe süt ineklerinin kesildiğinin resmedildiği fotoğrafları gazetecilere gösteren Gürer, “Yetkilileri sürekli uyarmamıza rağmen hayvancılıktaki vahim tablonun farkına varmıyorlar.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki fahiş artışın hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğini söyledi. Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

“BU FOTOĞRAFLARA İYİ BAKIN”

Çok sayıda gebe süt ineğinin kesime gönderildiğini fotoğraflarla anlatan Gürer, “Yetkilileri sürekli uyarmamıza rağmen hayvancılıktaki vahim tablonun farkına varmıyorlar. Bu nedenle de gebe hayvanların ve süt ineklerinin kesime göstermek için görselleri de paylaşıyorum.

Fotoğraflarda kesilen annesinin karnından canlı doğan buzağı ne yazık ki kenara atılıyor. Besici diyor ki, ’20 tane daha hayvan ahırda bekliyor. Kalanları besleyebilmek için bu hayvanları kesime getirmek zorundayız. Bu hayvanın parasıyla diğer hayvanlara yem alacağım, besleyeceğim. Onun için bu hayvanı kestiriyorum. Bundan sağlayacağım gelirle diğer hayvanlara yem alacağım.’

Fotoğrafta annesinden doğan canlı buzağı daha sonra çöpe atılıyor. Farklı illerden çok sayıda benzer görüntüler bize ulaşıyor. Yetkilileri göreve davet ettim. Hayvan sayısında ciddi azalma var. Bir yerde et üretimi artmış, inek peyniri üretimi azalmış ise orada hayvan kesiminin arttığı anlaşılır” şeklinde konuştu.

“SÜT İNEKLERİ KESİLİYOR, HAYVANCILIK BİTİYOR”

Gebe süt ineklerinin kesildiğinde 5 yavru meydana getirebilen ineklerin ortadan kalktığını söyleyen CHP’li Gürer, bir ilçede 16 bin olan hayvan varlığının 10 bine kadar düştüğünü, konuyu yerinde besicilerden dinlediğini anlattı.

Bazı bölgelerde mandıralara süt toplanma konusunda sıkıntılar yaşadığına değinen Gürer, Niğde merkeze bağlı Alay beldesinde bir süt toplayıcısının 6 ton olan günlük süt toplama miktarının son günlerde 4 tona kadar düştüğünü söyledi.

Süt ineklerinin kesime gönderilmesi nedeniyle süt üretiminde de önemli ölçüde düşme meydana geldiğine işaret eden Gürer, gebe hayvanların kesime gönderilmesinin ise yeni doğacak olan hayvan varlığını ortadan kaldırdığını belirtti.

“ZAMLI ÇİĞ SÜT FİYATINI GÖRMEDEN YEME 4 KEZ ZAM GELDİ”

15 Mayıs 2022’de çiğ süt referans fiyatının 7 lira 50 kuruş olarak açıklandığını ancak aracıların halen sütü üreticiden 7 liradan aldığını belirten Gürer,

“Aracı 7 liradan aldığı sütü 7 buçuk liradan satıyor. Yeni referans fiyatı üreticinin eline henüz geçmeden süt yemine 4 kez zam geldi. Şu anda 50 kg’lık süt yemi 340 lira ila 380 lira arasında değişiyor.

Samanda ise bu yıl fiyat durmuyor; 2 bin lirayı geçiyor. Geçen yıl pancar üreticisi pancarın tonunun şeker fabrikalarına 420 liradan sattı, bu yıl çiftçi pancarın küspesini fabrikalardan 1100 liraya satın alıyor. Yoncanın tonu 4 bin lira. Yem fiyatlarındaki önlemeyen bu artış hayvancılık yapanları ciddi anlamda zorluyor.

Gittiğim bölgelerde çoğu ahır boşalmış, 10-20 hayvan varlığı olan küçük aile tipi işletmeler de hayvancılığı bıraktığı için işletme sahipleri artık tereyağını, sütü, şehirden alıyor” ifadelerini kullandı.

“MEZBAHALARDA KAN DEĞİL, SÜT AKIYOR”

Süt ineklerinin kesime gönderilmesiyle ilgili olarak bir vatandaşın “Mezbahalarda kan değil süt atıyor” şeklindeki sözünü aktaran Gürer, süt ineklerinin kesime gitmesinin neden olduğu acı tablonun ancak bu şekilde anlatılabileceğine işaret etti.

Gürer, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Et ve süt ürünleri ile et ve sütten mamul ürünlerin fiyatları rafa yansıdığında vatandaş bu ürünlere erişemez duruma geldi. Vatandaşın alım gücünün üzerinde fiyatlara erilmesi nedeniyle et ve süt tüketimi yapan yurttaşlar için dar gelirliler için artık et ve sütten mamul ürünlerden uzak duruluyor.

Bu sorunların yaşandığı dönemde siyasi iktidarı sorunların üzerine eğilmeye ve çiftçiye ve üreticiye destek vermeye davet ediyorum. Olayın vahametini de bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyorum… Hayvancılıkta tehlike çanları çalıyor…”

