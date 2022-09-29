CHP’li vekil Spor Toto’da kesilen paranın peşine düştü: 2.5 milyar TL nerede?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2021 Sayıştay raporuna yansıyan, Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtlarında görünmeyen 2,5 milyar TL’lik paranın peşine düştü. Başarır, “2.5 milyar TL nerede?” diye sordu.

Ali Ekber ŞEN

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, açıklanan 2021 Sayıştay Raporları üzerinden AKP iktidarına yüklendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtlarında görünmeyen paranın akıbetini soran Başarır, bu durumu bir rezalet olarak nitelendirdi.

“HALKIN VERGİLERİNİ KENDİ KAZANÇLARI GİBİ GÖRÜYORLAR”

Sayıştay raporları incelediğinde rezaletlerin bir bir ortaya çıktığını ifade eden CHP’li Başarır, “Bir devleti yönetmiyorlar. Daha acısı devletin parasını, halkın vergilerini kendi kazançlarının kasası gibi görüyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hesaplarında 2 milyar 500 bin TL’lik yani eski parayla 2.5 katrilyonluk açık var. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından banka hesabına yatırılan tutar ile merkez muhasebe birimi tarafından yapılan muhasebe kaydı arasındaki fark 2,5 milyar TL” dedi.

“SİZE HATIRLATAYIM, BİR DEVLETİ YÖNETİYORSUNUZ”

2021 yılı ekim, kasım, aralık aylarına ilişkin banka hesaplarına para gönderildiği halde para kaydının muhasebe kayıtlarında görülmediğini ve yine bu paraların yatırılmasına rağmen 6 ay sonra muhasebe kaydının yapıldığını belirten CHP’li Başarır, şunları söyledi:

“Sayıştay demiş ki bunlar usulsüz. Nerede bu para? Evet, soruyorum: Siz bu parayı bankaya yatırıyorsunuz, devletin, bakanlığın muhasebe kayıtlarında göstermiyorsunuz. 6 ay boyunca faiz alıyorsunuz. İlk usulsüzlük bu. Nerede bu faiz getirisi?

İkinci olarak 2.5 milyar TL’lik kayıtlarınızda görünmeyen Spor Toto Teşkilatı’ndan alınan para nerede? Bir lira, on bin lira, bir milyon lira değil bu para. Bu para 2,5 milyar TL. Unutmayın, unuttuğunuzdan da eminim ama bir kez daha size hatırlatayım, siz bir devlet yönetiyorsunuz, yönetmeye çalışıyorsunuz.”

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