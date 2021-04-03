CHP’li vekil Turkcell’deki AKP’lileri ifşa etti

Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinin Saray ve Bakanlıklarda çalışan isimler olduğu ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Turkcell’deki AKP’li bürokratları açıkladı. Sosyal medya hesabından yönetim kurulu tutanaklarını paylaşan Yavuzyılmaz, yönetim kurulu başkanının yıllık 250 bin, üyelerin ise 100 bin euro maaş aldıklarını ifade ederek, “2010 yılında belirlenen bu tutarlar bugüne kadar hiç değişmedi” dedi.

İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu’nda görev yapan isimleri de yıl yıl açıkladı. İşte o isimler:

Atilla Koç: 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı.

Hilmi Güler: 58-59 ve 60. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve halen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.

Bekir Pakdemirli: 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.

Bülent Aksu: Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı

Hüseyin Aydın: 26 Mart tarihinde görevinden ayrılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü

FETÖ’YÜ ZİYARET EDEN İSİM DE TURKCELL’DE

Turkcell Yönetim Kurulu’nda dikkat çeken isim ise AKP 24. dönem Siirt Milletvekili olan Arif Demirkıran oldu. 2012 yılında Pensilvanya’da Fethullah Gülen ile görüşen heyet içinde yer alan Demirkıran, 2020 yılında yönetim kurulu görev alırken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile Kültür ve Turizm eski Bakanı Atila Koç’un görevleri sona erdi.

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