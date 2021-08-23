CHP’li vekil uyardı: Alaçam’ın sonu Bozkurt gibi olmasın

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin sebeplerinden biri dere yatağının darıltılması olarak açıklanırken, benzer olayın da Samsun’un Alaçam ilçesinde yapıldığı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

Uluçay Irmağı’nda DSi 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ıslah çalışmaları halen devam ederken, bölgede inceleme yapan CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, dere yatağının 11 Ağustos’ta sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesindeki gibi daraltıldığını ileri sürdü.

“PROJEYİ DURDURUN”

Islah çalışması adı altında derenin önüne köprüler ile set çekildiği ve dere yatağının daraltıldığını dile getiren Hancıoğlu, “Bozkurt’ta, yatak genişliği 400 metre olan Ezine Çayı, 15 metre genişliğindeki bir yatağa hapsedilince felaket meydana geldi. Aynısı Alaçam ilçesinde Uluçay Irmağı’nda yapılıyor. Burada da dere yatağı daraltıldı.

Alaçam’ın sonu Bozkurt gibi olmasın, bu proje derhal değiştirilsin. Proje, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş ve bir müteahhit eliyle inşasına devam ediliyor. Proje, 3 köprü, 2 menfez köprü ve akarsuyu bir kanal içinde tutmayı amaçlayan sedde hattını bünyesinde barındırıyor. Ve bu proje tamamlandığında Uluçay ile Alaçam ilçe merkezi yani yerleşim alanları bütünleşmiş olacak. Fakat çıplak gözle bakıldığında dahi dere yatağının neredeyse üçte bir oranında daraltıldığını görebiliyoruz” diye konuştu.

“KÖPRÜLER DAR VE ALÇAK”

Yaşanan felaketlerden ders alınmadığını belirten Hancıoğlu, “Yapılan köprülerin genişliği ve yüksekliği yetersiz. Buradan, DSİ başta olmak üzere ilgili bütün kurumları ve yetkilileri uyarıyor, şu çağrıyı yapıyoruz Alaçam’ın sonu Bozkurt gibi olmasın, bu proje derhal değiştirilsin” ifadelerini kullandı.

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