CHP’li vekilden corana virüsü için araştırma önergesi

Corona virüsü ile ilgili verdiği önergede uçaktaki 17 yolcunun şüpheli olarak değerlendirildiğini ve birçok ülkenin bu virüsün en çok görüldüğü yerlerden uçuşları askıya aldığını söyleyen Erkan Aydın, Avrupa’da bile bazı şehirlerin kapatıldığını hatırlattı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, verdiği önergede şu ifadeleri kullandı;

“İran’da can kaybı artarken, Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden protestolar virüs salgını nedeniyle erteleniyor. Birçok ülke Covid-19 ‘un en çok görüldüğü yerlerden uçuşları askıya aldı. Güney Kore’de hızla yayılan korona virüs vakaları 1000’e yaklaştı, dünya genelinde can kaybı 2 bin 700’ü aştı. Ortadoğu’dan ürküten haberler geliyor. Kerkük’te 4 korona virüs vakası tespit edildi, İran’da bir günde 34 vaka daha açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Ülkeler korona virüs için hazırlanmalılar, gerçekten kapıyı çalıyor’ açıklaması paniği zirveye çıkardı.

AVRUPA’DA İKİ ÜLKEDE DAHA KORONA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

İran’ın yarı resmi haber ajansı İLNA’nın haberine göre İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi’ye yapılan virüs testi pozitif çıktı. Avrupa’da ise iki ülkede daha korona virüs tespit edildi. Yeni tip korona virüsün görüldüğü İran’dan Türk vatandaşlarını Ankara’ya getiren uçakta bulunanlar, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetim altına alındı. 12’si İran’ın Kum bölgesi olmak üzere 17 yolcuda korona virüs şüphesi olduğu belirtilirken uçaktaki yolcular Ankara’da karantinada bulunuyor. Türkiye’de korana virüsü karşısında alınan önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci maddesi, İç Tüzüğün 104’üncü-105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.”

TÜRKİYE’DE KORONA VİRÜSÜ KARŞISINDA ALINAN ÖNLEMLER NELERDİR?

Erkan Aydın ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“Türkiye’de korona virüsü karşısında alınan önlemler nelerdir? Türkiye’de genelinde kamu hastanelerinde korona virüsü karşısında hangi hazırlıklar yapıldı? Bursa’daki kamu hastanelerinde öldürücü virüs karşısında önlemler alındı mı? Hastanelerde özel oda ve personelin giyeceği özel giysiler hazırlandı mı? Virüs karşısında tıbbi araç gereçler yeterli midir? Türkiye’de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla standartlara uygun maske bulunmakta mıdır?”

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