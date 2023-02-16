CHP’li vekilden ‘deprem göçü’ uyarısı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Elazığ’ın afet bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak süreçle ilgili bilgi verdi.

CHP’Lİ VEKİL ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Özel bir otelde basın mensuplarıyla buluşan CHP’li vekil Gürsel Erol Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

* Biz Elazığ’da 2020 yılında depremi yaşadık. 2020 depreminin Elazığ için bir şanssızlık olduğunu dillendirsek de aslında bugün için değerlendirdiğimizde; müthiş bir şans bizim için oluşmuş. Çünkü kötü bina stoğu olan bölgelerde evler yıkıldı, yeni binalar yapıldı. TOKİ yeni konutları yapıldı, insanlar kısmen o konutlara yerleştiler. Kötü ve hasarlı binaların yıkılmasından kaynaklı da Elazığ bir faciadan döndü. Ama devamında yine aynı şekilde bu depremin yaratmış olduğu, deprem sonrası artçı depremlerin yaratmış olduğu süreçte yine yıkım kararı verilen yüzlerce binamız var.

* Bu yüzlerce binamız yıkılmadan yıkım kararıyla yıkılması bir şanstır. Çünkü bunlar doğal afetlere göre yıkılmış olsaydı belki bizim de binlerle ifade edilen Elazığ’da can kaybımız olacaktı. Bu Elazığ için bir şanstır. Bu süreçte Elazığ afet bölgesi, OHAL kapsamında değerlendirilmedi. Bununla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir telefon görüşmesi yaptım. İçeriğine girmek istemem çünkü özel bir konuşmaydı. Sosyal medyadaki paylaşımı bile Sayın Cumhurbaşkanı’nın iznini alarak paylaştım. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederim. Çünkü gerçekten Elazığ’ın buna ihtiyacı vardı.

* Bu yalnızca bizim girişimlerimiz ve Cumhurbaşkanı’yla iletişimimiz sonucunda çözülmüş bir sorun değil. İlimizin dört tane AKP milletvekilinin, belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin de bu işe mutlaka katkısı olmuştur. Herkesin yetkisi, becerisi doğrultusunda mutlaka bu konuyu ilgili birimlere taşımışlardır. Ama herkesin kendine göre bir siyaset dili, tarzı vardır. Birisi bakanla birisi bakan yardımcısıyla birisi Cumhurbaşkanı’yla görüşür. Herkesin kendine göre yarattığı bir etki alanı vardır.

EROL’DAN DÜZENSİZ GÖÇ UYARISI

“Biz büyük bir riske açığız. Etrafımızda iki fay hattı riskiyle karşı karşıyayız” diyen Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

* Birincisi Ovacık Tunceli fay hattı, ikincisi Bingöl fay hattı. Bilim adamları kısa bir sürede bu bölgede deprem yaşanacağı konusunda yorumlar yapıyorlar. Bir depremin etkisi yalnızca binalarınızın yıkılması değildir. Bir depremin etkisi yalnızca ticaretinizin çökmesi değildir. Bir depremin etkisi yalnızca sizin can kaybınız değildir. Depremin birçok etkisi vardır. Kentin vizyonu ve geleceği ile ilgili kayıp vardır. Çok yönlüdür bu olay.

* Yaşam tarzınızın değişmesiyle ilgili birçok kaygı vardır. Mesela Malatya depreminden sonra Keban, Ağın ve Baskil ilçemize yaklaşık 50 bin nüfus gelmiş. Niye gelmiş? Orada, Malatya’da yaşayan Baskilliler doğal olarak Malatya’da barınma sorunu olduğu için yeni bir deprem riskini ve korkusunu yaşadıkları için ana, baba, dede toprakları Baskil’e dönmüşler. Eşinin, dostunun, akrabasını yanında bağ evlerinde kalma ihtiyacı hissediyorlar. Başka çareleri yok.