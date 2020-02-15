CHP’li vekilden ‘deprem vergileri kaldırılsın’ teklifi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gider Vergileri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Antmen, teklifinin gerekçesinde Özel İletişim Vergisinin 17 Ağustos 1999 depreminin yaralarını sarmak ve gelecekte yaşanması muhtemel depremlere yönelik çalışmalar için getirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

* Bu depremlerin ardından, deprem sonrasında yaşanan ekonomik zorlukları aşmak ve yaşanacak bir deprem öncesi yaşam alanlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için çeşitli ek vergiler getirilmiştir. 2004 yılında diğer vergiler kalkmış, AKP iktidarı tarafından özel iletişim vergisi ise kalıcı hale getirilmiştir.

* 2004-2019 arası 65 milyar lira, dolar bazında ise 34 milyar dolar toplanmıştır. Elazığ’da yaşanan depremle birlikte, toplanan deprem vergilerinin akıbeti kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır. Yaşanan tartışmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok’ ifadelerini kullanmıştır.

Antmen, toplanan deprem vergilerinin, depremlere önlem almak için kullanılmadığının ortaya çıktığını belirterek iktidarın da bu toplanan vergilerin hesabını vermediğini ileri sürdü.

BİR DE DEPREM VERGİSİ EZMESİN

Denetlenemeyen bir vergi harcamasının ve bütçe kullanımının, demokrasilerde yeri olmayan uygulama biçimleri olduğunu belirten Antmen, teklifinin gerekçelerini ise şöyle sıraladı.

* Türkiye’de ağır vergi yükü altında ezilen vatandaşlara; bir de depremlere önlem alınsın diye toplanan vergilerin hesabının verilmemesi; 6.8 büyüklüğünde yaşanan bir depremde dahi can kayıplarının olması, dönemin bakanlarının ‘Deprem vergisi ile yol yaptık’ açıklamalarında bulunması ve mevcut Maliye Bakanlığı’nın toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığının bilgisine sahip olmaması, 20 yıldır toplanan vergilerin, depreme önlem olarak kullanılmadığını ortaya çıkartmıştır.”