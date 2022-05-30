CHP’li vekilden dikkat çeken Kanal İstanbul iddiası: Tapular 5 aydır dağıtılmıyor, geri adım atıldı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü’nün Kanal İstanbul ile ilgili tapu sürecini 5 ay önce başlatmasına karşın yeni tapuları hâlâ hak sahiplerine vermediğine dikkat çekti. “Büyük bir oyun çevriliyor. Kanal İstanbul’da geri adım atıldı. Tapu sahipleri şimdi AKP yöneticilerine ulaşmaya çalışıyor ama nafile” dedi.

Sözcü İstanbul

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul projesinin geldiği son durum ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kanal İstanbul’a güvenenlerin yaya kaldığını, projede geri adım atıldığını savunan Karabat “AKP‘ye halen inanıp hareket edenler varsa, bu yazdıklarımı iyi okusunlar. Kanal İstanbul’da geri adım atıldı. Tapu sahipleri şimdi AKP yöneticilerine ulaşmaya çalışıyor ama nafile. Uyarmıştık, dinlemediniz” dedi.

İKİ DEFA PLAN DEĞİŞTİ

AKP’nin 11 yıldır Kanal İstanbul’u yapacağını söyleyip büyük bir arsa rantı yarattığına dikkat çeken Karabat “İki defa plan değişti. Sadece Sazlıdere Köprüsü’nün temeli atıldı ama o da otoyol projesinin devamı. Ortada büyük bir Kanal İstanbul balonu var!” ifadelerini kullandı.

130 BİN TAPU SAHİBİ VAR

Karabat, Kanal İstanbul ve çevresinde 130 bin tapu sahibi olduğunu belirterek “ Tarım arazileri imara açılacak denilip büyük bir vurgun yapıldı. Binlerce dönüm verimli arazi de atıl duruma düştü. Uyarılarımıza rağmen oradan tapu toplayanlara önerim, çiftçiliği öğrensinler! AKP Hükümeti 2011 yılından bu yana bir yalan projenin peşinde ülkenin enerjisini heba ediyor. Sanayiye, üretime, tarıma aktarılması gereken milyarlarca liralık finansman kaynağı, Kanal İstanbul arsalarına boşu boşuna yatırıldı” dedi.

AKP VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLASIN

“Doğayı katledecek Kanal İstanbul projesinin yapılmamasından en başta biz memnun oluruz” diyen Karabat “Ancak AKP bundan vazgeçtiğini çıkıp açıklamalıdır. Oradaki malikleri bilgilendirmelidir. Kanal İstanbul, 140 milyon metrekare araziyi etkiliyor. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü proje ile ilgili imar kanunu 18 uygulamasını 5 ay önce askıya aldı. Ancak yeni tapular maliklere verilmiyor. Büyük bir oyun çevriliyor!” paylaşımında bulundu.

“TAPULAR NEDEN DAĞITILMIYOR?”

Binlerce tapu sahibi 18 uygulamasının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurduğunu ve hepsinin reddedildiğini ifade eden Karabat şunları kaydetti:

– Tamam, uygulama devam ediyor ama maliklere yenilenmesi gereken tapular neden dağıtılmıyor? Kanal İstanbul yatırımcısına diyecek bir şey yok. Onlar bile bile lades dediler. Ancak bölgede yerleşik vatandaşlar ve çiftçiler de mağdur durumdalar. Rant projesi nedeniyle arazi işlemlerini yapamıyorlar. Kurunun yanında yaş da yanıyor.

– Halen AKP’ye inanıp hareket eden varsa, Kanal İstanbul projesine baksın. Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, onlar milyar dolarları götürürken bürokrat ve vatandaşlar umurlarında olmayacak. Son olarak şunu söyleyeyim. Kanal İstanbul bu iktidarın en büyük vurgunu olacaktı. Daha başka ayrıntılar da var. Şu tapu meselesine bir cevap versinler bakalım, onları da başka bilgiselde aktaracağım…

İlginizi Çekebilir İşte Kanal İstanbul piyangosunda en büyük ikramiyeyi kazananlar! İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul’un ilk özel projesi belli oldu