CHP’li vekilden dikkat çeken Yavuz Sultan Selim Köprüsü paylaşımı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün geçiş ücretlerindeki kriterlerle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
CİMER‘in soruya verdiği yanıtı paylaşan Yavuzyılmaz, araç geçiş ücretinin belirlenmesinde dolar tutarı, dolar kuru, Amerika’daki tüketici fiyatlarına dair USD enflasyon farkı, KDV, araç sınıf katsayısının baz alındığını gözler önüne serdi.
“O İFADELER SANSÜRLENDİ”
Yavuzyılmaz, Sayıştay 2020 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Taslak Raporu’nda da köprüdeki geçiş ücretlerine ilişkin “Yıllar itibariyle geçiş ücreti, uygulama yılının Ocak ayı endeksi esas alınarak, ABD tüketici fiyatları endeksindeki artışa göre belirlenecektir” tespitinin altını çizdi.
Yavuzyılmaz, Sayıştay 2020 Yılı KGM Sayıştay Taslak Raporu’nda yer alan bu bulgunun, yayımlanan Sayıştay Raporu’ndan sansürlenerek çıkarıldığını da belirtti.