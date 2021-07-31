CHP’li vekilden İçişleri Bakanlığı’na: Bu helikopterler nerede?

Yangın söndürme uçaklarının sayısının yetersizliği ve THK’nın kullanılmayan uçakları tartışılmaya devam ederken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise İçişleri Bakanlığı’nın envanterindeki helikopterleri hatırlattı. Murat Bakan, “Bu kiralama yapılan helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut” dedi ve “Bu helikopterler şu an neredeler?” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın envanterindeki yangın söndürme uçaklarının sayısı tartışma konusuyken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise bu kez soruyu İçişleri Bakanlığı’na yöneltti.

Murat Bakan, “Birkaç soru da Süleyman Soylu’ya soracağız! Bu kiralama yapılan helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut” dedi ve “Bu helikopterler şu an neredeler?” diye sordu.

“BU OLANAKLARIN HEPSİYLE YANGIN SÖNDÜRME FİLOSU KURULABİLİR”

“Yangın söndürme helikopterlerinin altına takılan bambi bucket’ler de jandarmanın depolarında mevcut üstelik” diyen Bakan, “2005 yılına kadar yangınlarda kullanılan helikopterler ve teknik personel tecrübesi ile yangınlara müdahale edebilecek bir güce sahip. Bu olanakların hepsi ile Türkiye yangın söndürme filosunu kurabilir, gelenler bunlara eklenebilir. Aynı tip hava aracı ile devam edilirse parça sıkıntısı da yaşanmaz” şeklinde konuştu.

“NEDEN BU ORGANİZASYONLAR YAPILMIYOR?”

Bakan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Bunların yanında yangın olan bölgelerde çok ciddi biçimde yakıt ihtiyacı oluyor. Sivil imkanlar bunu karşılamakta zorlanırken TSK ve Jandarma envanterinde 10’larca yakıt tankeri dolu vaziyette üslerde bekleyerek yangınları televizyon ekranlarından takip ediyorlar!

Manavgat’ta küçücük bir piste aynı anda 8, 9 helikopter iniyor, ikmal yapmak için sıra bekliyorlar. Tankerler yetiştiremiyor. Bunlara destek olunsa yangına daha hızla müdahale edilebilecek. Neden bu organizasyonlar yapılamıyor? Bu sorulara cevap verilmeli!”

“GÖZÜMÜZ ÜSTÜNÜZDE”

Murat Bakan, açıklamasının devamında, “Şunu da belirtelim; Ellerini ovuşturarak yanan orman alanlarından kendilerine rant devşirme hayalinde olanlar akıllarından dahi geçirmesinler! Halka ve ülkeye ihanet olarak gördüğümüz bu talan girişimlerine izni vermeye niyetlenenler de gözümüzün üstlerinde olduğunu bilsinler” diye konuştu.

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