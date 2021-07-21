CHP’li vekilden ‘kartel baskısı’ iddiası

Mustafa Adıgüzel, fındık rekoltesi ile ilgili yapılan çelişkili açıklamaları değerlendirdi.

Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın rekolteyi 650 bin ton civarında açıkladığını belirterek, “Bu rekolteyi beğenmeyen, fındık fiyatının düşük şekillenmesini isteyen yabancı fındık karteli ve onun taşeronluğunu yapan ihracatçı birliklerinin iki gün sonra oturdukları yerden 815 bin ton açıklama yapması edepsizliktir” dedi.

“AÇIKLANAN DÜŞÜK REKOLTE İŞLERİNE GELMEDİ”

Tarım Bakanlığı’nın komisyonunun içerisinde ihracatçı birlikleri temsilcisi dahil 10’a yakın devlet kurumu ve sektör temsilcisinin bulunduğunu kaydeden Adıgüzel, “Sonuç işlerine gelmedi. Oturdukları yerden sahadaki gerçeğin aksine daha yüksek bir rakamı açıklama yaptılar. Bununla da yetinmeyip kirli eller ve kirli ilişkiler ile tarım bakanlığına baskı yaparak yeniden rekolte çalışmasına ikna ettiler. 10 gün önce yapılmış rekolte çalışmasına rağmen Tarım Bakanlığı il müdürlüklerine ikinci kez rekolte çalışması yapılması talimatını veriyor. İşte bu ihanetin belgesidir. Geçmiş yıllarda böyle bir şey görülmemiştir. Neymiş 27 Temmuza kadar çalışmayı bitirin. Zaten bayram sonu millet bahçeye giriyor hasat başlıyor” diye konuşarak bakanlık tarafından gönderilen belgeyi delil olarak gösterip, “İşte bu ihanetin belgesidir” ifadelerini kullandı.

“AKP’Lİ VEKİLLER ORTALIKTAN KAYBOLDU”

AKP’li bölge milletvekillerinin fındık fiyatını 30 lira olarak beyan ettiklerini dile getiren Adıgüzel, “30 lira fiyat açıklayıp ortalıktan kayboldular. Tam konuşulacak zamanda konuşmayıp saklanacaksanız, sonsuza kadar da konuşmayın. Sizin şimdi Erdoğan’ın kapısına sandalye çekip halkın beklentisini 30 TL üzerinde ifade ettiğiniz rakamı açıklatmak için ısrar etme zamanınız. 30 TL deyip kaçıp saklanmayın. Adam olan lafının arkasında durur” şeklinde konuştu.

“KARTELLERE PEŞKEŞ ÇEKİYORSUNUZ”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ikinci rekolte hesaplaması için yetkilileri uyaran Mustafa Adıgüzel, “Fındıkta kiloda 1 TL kayıp, ülkemiz adına bu yıl için 650 milyon lira kayıp demektir. Kiloda 50 kuruş kayıp demek, Ordu-Giresun hava limanının kaybı demektir. 3-5 kuruş kazanç içim ülkesinin milyarlarca lirasını uluslararası kartele satmak vatana ihanettir. En basit tabiri ile şerefsizliktir alçaklıktır. Bu kurak hava ve kötü iklim koşullarında rekoltenin 650 bin tondan aşağıda çıkması beklenmektedir. Bu nedenle yapılacak olan ikinci rekolte hamlesi de onların elinde patlayacak yüksek beklerken daha da düşük çıkacaktır. Bu nedenle bu ikinci rekolte çalışmasını yapacak olan tüm birimleri ve Tarım İl müdürlerini uyarıyorum. Eğer aynı ya da daha düşük bir sonuç çıkmaz, talimat ile daha yüksek bir rekolte altına imza atarsanız, milli bilinciniz varsa vatana ihanetten, dini inancınız varsa harama ortaklık ve aracılık etmekten iki cihanda da iki elimiz yakanızda olacaktır” dedi.

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