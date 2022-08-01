CHP’li vekilden özelleştirilen maden için yeni iddia: Heyelan riski barındırıyor

Manisa’nın Soma ilçesindeki Eynez maden ocağının özelleştirilmesine karşı madencilerin eylemi devam ederken, Kırkağaç ilçesinde bekleyişleri süren madencileri ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, maden ocağıyla ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

İlker KILIÇASLAN

Manisa’nın Soma ilçesinde TKİ’ye ait Ege Linyit İşletmeleri bünyesindeki Eynez yer üstü maden ocağının özelleştirilmesine karşı Somalı madencilerin direnişi devam ediyor. Özelleştirme iptal edilene kadar Kırkağaç ilçesindeki Çamlık Mesire Alan’ında bekleyişleri devam eden Somalı madencileri CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Soma ilçe Başkanı Levent Elbinsoy ve CHP Kırkağaç ilçe Başkanı Özcan Kaçar ile birlikte ziyaret etti.

Somalı madencilerin özelleştirme konusundaki tepkilerini dinleyen CHP’li Bakırlıoğlu, 25 milyon ton kömür rezervine sahip olan Eynez maden ocağıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

“HEYELAN RİSKİ BARINDIRIYOR”

Somalı madencilerin taleplerini dinledikten sonra açıklamada bulunan CHP’li Bakırlıoğlu, AKP‘nin önümüzdeki seçimlere kadar kömür madenlerini özelleştirme kararı içerisinde olduğunu ifade ederek, maden ocaklarının özelleştirilmesinin yeni Soma facialarının önünü açacağını dile getirdi.

Özelleştirilen Eynez maden ocağının heyelan riski taşıdığını ve bu madende kömürün çıkarılmasının hem uzmanlık hem de iş güvenliği gerektirdiğini söyleyen CHP’li Bakırlıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Somalı madencilerimizle yaptığımız görüşmelerde işin başka bir konuyu daha ortaya çıktı. Eylemdeki işçiler ile yaptığımız sohbetlerde söz konusu Eynez açık ocağının bir bölümünün heyelan riski barındırdığını öğrendik.

*Ocağın heyelan riski barındıran bölümü için geçmişte MİGEM’in MAPEG’in yüksek risk barındırdığına dair raporları olduğu işçi ve sendika temsilcileri tarafından dile getirilmekte. Söz konusu maden sahasının 2014 yılında 301 madenciye mezar olan Eynez yeraltı ocağının hemen üstünde yer alması acı bir tesadüf olarak gözükmekte.

*Heyelan riski barındıran bölgede kömür çıkartmak başlı başına bir uzmanlık gerektiren, zahmetli ve iş güvenliğinin üst düzeyde sağlanması gereken bir iş. Heyelanlı sahalarda çalışmamış, uzmanlığı ve tecrübesi olmayan taşeron firmaların bu riskli sahada üretim yapması yeni Soma facialarını beraberinde getirebilir.

“SOMA’DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR”

Açıklamasında Soma’da özel bir şirkete ait kömür yıkama tesisinde yaşanan şlam havuzunun patlaması sonucu bir kepçe operatörünün hayatını kaybetmesi konusunda değinen CHP’li Bakırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

*Özelleştirme nedeniyle Soma’da ölümlerin halen devam ettiği ortada. İki gün önce Soma’da özel bir şirkete ait kömür yıkama tesisinde şlam havuzu patladı ve balçığı içinde kalan kepçe operatörü İbrahim Demir hayatını kaybetti.

*Soma’da ne şirketlerin kar hırsı bitti, ne de işçi ölümleri. Bu tür riskli alanlarda uzmanlık gerektiren madencilik faaliyeti için bilgi birikim ve teknik donanımın yeterli olması zorunludur.

*Aynı risk Eynez bölgesinde hala devam ediyor. Bölgenin hareketli fay hatları üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu konuda bize gösteriyor ki soma faciasına benzer durumlar ile karşı karşıya kalabiliriz.

“YENİ BİR SOMA FACİASI YAŞANMAMASI İÇİN UYARIYORUZ”

*Yapılması gereken bellidir. Yapılması gereken bu yanlış özelleştirmeden kamu zararı olmadan, yeni facialar yaşanmadan vazgeçmektir. Şimdiden yeni bir Soma faciasının veya facialarının yaşanmaması için şimdiden hükümeti uyarıyoruz. Somalı maden işçilerimizin özelleştirmeye karşı eylemleri haklıdır ve sonuna kadar yanlarında olacağız.

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