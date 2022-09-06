CHP’li vekilden Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne Atatürk Köşkü cevabı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Atatürk Köşkü’ndeki Vasiyet Odası’ndan kaldırılan Atatürk’ün sözlerinin yer aldığı tabela ile ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne cevap verdi.

Elif ÇAVUŞ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün tüm mal varlığını Türk milletine bağışladığı Trabzon Atatürk Köşkü’nde bulunan Vasiyet Odası’ndaki sözlerinin kaldırılması ile ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne cevap verdi.

O SÖZLERİN YER ALDIĞI TABELA DEPODA İDDİASI

Köşkün anlamını taşıyan sözlerin daha estetik biçimde yerine konulacağını açıklayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Kaya, “Atatürk Köşkü görevlileri Atatürk’ün anlamlı sözlerinin yer aldığı tabelanın depoya kaldırıldığını iddia etmektedir. Bu başlı başına büyük bir saygısızlıktır. O kıymetli sözün yazıldığı tabela çok basit bir işlemle yenilenebilir ve yerine konulabilirdi. Restorasyon süreci başlamadan, ziyarete kapatılmadan Atatürk Köşkü’nün önemini taşıyan eşyaların kaldırılması doğru değildir” dedi.

“BELEDİYE İLK OLARAK KALDIRMAYI SEÇTİĞİ YAZIYI BİR AN ÖNCE YERİNE KOYMALI”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce yazıyı yerine koymasını talep eden Kaya, “Bu süreçte Atatürk Köşkü’nü ziyarete gelen binlerce insan o yazıyı görememiştir. Belediyenin ziyaretçiye kapatılma tarihi olarak açıkladığı 20 Eylül tarihine kadar da gelen ziyaretçiler o yazıyı göremeyecektir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi restorasyon başlamadan ilk olarak kaldırmayı seçtiği o anlamlı yazıyı bir an önce yerine koymalı ve iyi niyetini göstermelidir. Konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir Atatürk’ün vasiyetini yazdığı köşk tadilata alınıyor