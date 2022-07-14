CHP’li vekilden ‘yol’ tepkisi: Yandaşa gelince var, bize gelince ödenek yok

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında yapımına başlanan ve 2023 yılında tamamlanması gereken Tunceli – Pülümür ayrımı Nazımiye – Dallıbahçe Yolu yapım projesinde hiçbir aşama kat edilemediğini belirterek yetkililere tepki gösterdi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz ve İl Genel Meclis Üyesi Hıdır Açıkgöz’le birlikte Nazımiye – Dallıbahçe Yolu yapım projesinde incelemelerde bulundu.

Projenin tamamlanmasına tepki gösteren CHP’li vekil Şaroğlu, Tunceli genelindeki birçok yol yapım projesinin de tamamlanmadı ve bu durum büyük bir mağduriyet yaşattığını belirterek ulaşım projelerine kaynak aktarılması çağrısında bulundu.

CHP’Lİ VEKİL BAKANLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

2018 yılında yapımına başlanılan ve 2023 yılında hizmete açılacağı planlanan yol projesinde bir arpa boyu yol kat edilmediğini belirten CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu,

“Bölgenin bir heyelan bölgesi olmasına karşın başlangıç aşamasında zemin etüd çalışmaları sağlıklı yapılmadı. Yol yapım çalışmalarına ilk başlanıldığında patlayıcı kullanılması sebebiyle kimi köy evlerinde kaymalar yaşandı.

Destekli fore kazık uygulaması da yapılmadı. Bu durumu önlemek için de kayalarla takviye yapılmaya çalışıldı. Dolayısıyla buraya ayrılan sınırlı ödenekte bu amaçla kullanıldı.

Yandaşa gelince var, bize gelince ödenek yok. Sizin anlayacağınız tam bir proje faciası. Tunceli genelindeki birçok yol yapım projesinin de tamamlanmadı ve bu durum büyük bir mağduriyet yaşatıyor. Tunceli’nin ulaşım projelerine acil bir şekilde kaynak aktarılmalı” ifadelerini kullandı.

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