CHP’li vekilin akrabası 132 saat sonra göçük altından çıkartıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 6. gününde devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
Gaziantep Nurdağı ilçesinde, Esma Demral 132. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.
CHP’Lİ VEKİL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem sonrası Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerinde yıkıma yol açtı.
CHP İzmir milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu üyesi Mahir Polat’ın da depremde Gaziantep Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde göçük altında kaldı. Polat’ın yakını, depremin 132. saatinde göçük altından kurtarıldı.
Sosyal medya hesabından arama kurtarma ve yakınının göçük altından çıkartılmasını paylaşan Milletvekili Mahir Polat, “132 saat sonra bir mucizeye daha tanık olduk. Benim de akrabam Esma Demral enkazdan sağ olarak çıkarıldı!” ifadelerini kullandı.