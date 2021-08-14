CHP’li vekiller felaket bölgesinden iktidara isyan etti! ‘Beceriksizlik!’





TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri İzmir Milletvekili Murat Bakan ile Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. AKP'li Veysel Eroğlu'nun başkanlığındaki komisyonu sel bölgesinde göreve çağıran Murat Bakan, "Bu bölgedeki herkesin ortak fikri; buradaki HES’in kapaklarının açılmasının selin etkisini yüzde 20 arttırdığı yönünde. Kentin dere yatağına inşa edilmesi, iklim krizine ilişkin önlem alınmaması, dere yataklarının temizlenmemesi, oluşan erozyondan kaynaklı facia… Her şey bu felaketi doğurdu" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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