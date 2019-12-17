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CHP’li vekiller Urla Belediye Başkanı’nı ziyaret etti!

CHP’nin meslekleri avukatlık olan İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz´u tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. “ÜYESİ OLDUĞU TEK ÖRGÜT CUMHURİYET HALK PARTİSİ” Burak Oğuz’un görüşmede milletvekillerine, sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu, kendisine sorulan tüm sorulara açıklıkla cevap verdiğini, suçlamalar karşısında kendisinden çok emin […]

CHP’nin meslekleri avukatlık olan İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz´u tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

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“ÜYESİ OLDUĞU TEK ÖRGÜT CUMHURİYET HALK PARTİSİ”

Burak Oğuz’un görüşmede milletvekillerine, sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu, kendisine sorulan tüm sorulara açıklıkla cevap verdiğini, suçlamalar karşısında kendisinden çok emin olduğunu, yapılan suçlamayla zerre kadar ilgisinin olmadığını, Atatürk ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini, üyesi olduğu tek örgütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olduğunu ve en kısa sürede bu asılsız suçlamalardan arınıp sevenleri ile bir araya geleceğine inandığını söylediği belirtildi. DHA

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