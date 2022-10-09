CHP’li vekiller ve Kaftancıoğlu, gerginliğin ardından festivale katılıyor

MHP’li vekilin polisle baskın yaptığı Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen festival, mülki idare tarafından yasaklanmıştı. Yasak kararının kalkmasının ardından Canan Kaftancıoğlu, CHP’li milletvekilleri, İl yöneticileri ve ilçe başkanları, Esenyurt Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek Resul Dindar konserine katılacağı açıklandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği Platformu’nun birlikte düzenlediği ‘Kardeş Kültürler Festivali’nde konuşma yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle gerginlik çıkmıştı. Erdem ve yanındakilerle belediye personeli arasında arbede çıkmış, bazı belediye personelleri gözaltına alınmıştı. Gerginliği ardından festivalin bir süreliğine mülki idare tarafından yasaklandığı öğrenildi.

Canan Kaftancıoğlu ve CHP yöneticilerinin bu akşam saat 20.30’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek Resul Dindar konserine katılacağı açıklandı.

CHP’DEN AÇIKLAMA

CHP’den yapılan açıklamada, “CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Milletvekilleri, İl yöneticileri ve ilçe başkanları ile birlikte Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve mülki idare tarafından yasaklanan sonrasında yasak kararı kalkan Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali’nin bu akşam saat 20.30’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek Resul Dindar konserine katılarak vatandaşlarımızla birlikte konseri izleyecektir” denildi.

KAFTANCIOĞLU: HALKA VE SANATÇIYA YAPILAN SAYGISIZLIĞIN HADDİ HESABI YOK

Kaftancıoğlu da sabah yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaparak, “Halka ve sanatçıya yapılan saygısızlığın haddi hesabı yok! Kürsü basıp festival sabote etmek ve ardından da festivali iptal ettirmeye çalışmak! Halktan değil bozuk düzenden cesaret alanlar, Esenyurt halkının iradesine saygı duyacaksınız. Nokta” ifadelerine yer verdi.

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