CHP’li vekillerden AFAD’a Adıyaman çağrısı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bu akşam selden etkilenen Adıyaman Merkez Kayalık Mahallesi’nde bulunan 9 numaralı çadırkentte açıklamalar yaptı. Tutdere, çadırkentteki 610 çadırın altından sular aktığını belirterek şunları söyledi:

“BU GECEYİ BU ÇOCUKLAR BU ISLAK ZEMİNLİ ÇADIRLARDA GEÇİRECEKLER”

*Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen ile birlikte Adıyaman Merkez Kayalık Mahallesi’ndeki 9 numaralı çadırkentteyiz. Çadırkenti dolaştık.

*Hemşehrilerimizle bir aradayız. Çocuklar, yaşlılar burada. Afetten kendi imkanlarıyla kurtulan gençlerimiz burada. Tabi bugün yağan yoğun yağış nedeniyle çadırkentte ayrı bir mağduriyet ortaya çıkmış durumda.

*Bu arkamızda gördüğünüz 610 tane çadırın tamamının altından sular aktı ve çoğu da ıslak. Bu geceyi bu çocuklar bu ıslak zeminli çadırlarda geçirecekler. Burada özellikle yakacak odun sorunu vardı. Yakacak odunlar ıslandığı için sobada tutuşmaları biraz zorlaşmıştı. O sorun devam ediyor.

“ÇADIRKENTLERİNDEKİ SORUNLARI ARTIK ÇÖZÜN”

*Şu an çadırkentteki yurttaşlarımız soğuk bir geceyi karşılamaya hazırlanıyorlar. Buradaki sorunlar ısıtma, battaniye, yeme-içme ve hijyen sorunları. Lavabolar, duşlar. Hepsi vatandaşlarımız tarafından bize iletildi. Biz bu sorunların çözümü için AFAD’ı göreve davet ediyoruz.

*Adıyaman’daki AFAD yetkilileri, sizlere sesleniyorum. Bu çocuklar adına sizlere sesleniyorum. 9 numaralı çadırkentte ve Adıyaman’ın diğer çadırkentlerindeki sorunları artık çözün. Aradan 40 güne yakın zaman geçti.

*Henüz burada temel sorunlar çözülmüş değil. Bu sorunların takipçisi olacağım. Bu sorunlar çözülünceye kadar gündemde de tutmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime de geçmiş olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. (ANKA)