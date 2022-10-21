CHP’li Veli Ağbaba: Burhan Kuzu ölmedi, öldürüldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2 yıl önce corona virüsünden öldüğü açıklanan eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu’nun eceliyle ölmediğini iddia etti. Ağbaba, “Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliğin üstü kapatılması için öldürüldü” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TV42’de katıldığı Sümenaltı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BURHAN KUZU BÜYÜK BİR KEPAZELİĞİN ÜSTÜ KAPATILMASI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ”

2 yıl önce corona virüsünden öldüğü açıklanan AKP’li Burhan Kuzu’nun öldürüldüğünü iddia etti. Ağbaba, konuyla ilgili şunları söyledi:

*Zindaşti dediğimiz İranlı uyuşturucu baronu. Şimdi yok ortalarda. Aliye Uzun isminde AKP’den birisi bir dergi çıkartıyor.

*Allah rahmet eylesin Burhan Kuzu ile de arkadaş olduğu söyleniyor. İçerisinde kadın var, fuhuş var, vs. her şey var. Sonra Burhan Kuzu hakime baskı yapıyor.

*Zindaşti serbest bırakılıyor. Sonra savcı yeniden tutuklama kararı çıkartıyor, Zindaşti yok. Aliye Uzun ile ilgili bu iddiaları Sedat Peker gündeme getirdiği zaman ne yaptı biliyor musunuz?

*’Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz’ diye basın açıklaması yaptı. Yaptığınız ahlaksızlığı örtmek için vatanı, bayrağı mı kullanacaksınız?

*Bir şey daha söyleyeyim Burhan Kuzu acaba öldü mü? Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliğin üstü kapatılması için öldürüldü.

“BİZİM ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU”

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin de konuşan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

*Bizim adayımız Kılıçdaroğlu. Türkiye’nin huzur ve barışı için gerekli bir profil olduğunu düşünüyorum.

*Partimizin hem milletvekilleri hem belediye başkanları ve parti örgütü tam olarak arkasında. Ama burada nihai kararı 6’lı masa verecek. O iradeye biz saygılıyız.

*Ama tüm koşul ve ölçülere baktığımız zaman adayın Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini düşünüyorum. 6’lı masada Kemal Kılıçdaroğlu isminde bir sorun olacağını düşünmüyorum. 6’lı masada Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olabileceğini düşünüyorum.

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