CHP’li Yalım: “Emeklilikte yaşa takılanların adı emeklilikte prime takılanlar oldu”

Yalım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Uşak’ın, yabancıların en fazla toprak satın aldığı il haline geldiğini söyledi.

Uşak’ın yabancıya 8 milyon 196 bin 580 metrekarelik toprak satışı ile ilk sırada yer aldığını, kenti Yozgat’ın takip ettiğini belirten Yalım, “Maalesef yabancıların Uşak’ın topraklarını talan ettiğini görmekteyiz.” dedi.

Yalım, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün başlandığını ifade etti.

Sigortalılarla BAĞKUR’lular arasında prim gün sayısı farkı olduğunu dile getiren Yalım, BAĞKUR’lu kadınlar için 7 bin 200, erkekler için ise 9 bin prim gün şartı bulunduğunu kaydetti. Yalım, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu savundu.

Sosyal güvenlik primleri BAĞKUR üzerinden yatan muhtarların da mağdur olduğunu söyleyen Yalım, “Emeklilikte yaşa takılanların adı emeklilikte prime takılanlar oldu. 8 Eylül 1999 öncesi işe giriş sözleşmesinde 5 bin prim günü varken bir taraftan yaş kaldırılıyor, bir taraftan primde mağduriyetler devam ediyor.” diye konuştu. (AA)