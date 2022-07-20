CHP’li Yalım: Geçiş garantisinin iki katı araç köprüyü kullansa bile devlet zarar ediyor

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yap işlet devret modeliyle yapılan köprülerde geçiş garantisinin iki katı araç geçmesi durumunda dahi devletin zarar ettiğini söyledi. Yalım, “Köprü geçişinden alınan ücret ile ödenmesi gereken ücret arasında uçurum var. Garantinin iki katı araç geçse bile şirkete taahhüt edilen rakamın ancak yüzde 75’ine ulaşılıyor” diye konuştu.

Selami AYDIN

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nün araç geçiş verilerini paylaşarak, geçiş garantisi üzerinde araç sayısına ulaşılmasına rağmen hazinenin zarar ettiğini savundu. Yalım, şirkete veriler geçiş garanti ücretinin dolar üzerinden olduğunu, vergi ilaveleri ile birlikte düşünüldüğünde alınan güncel ücretin geçiş garantisini karşılamaya yetmediğini belirtti. SÖZCÜ’ye konuşan Yalım, “Köprüden garantinin iki katı araç geçmiş olsa bile şirkete ödenecek paranın ancak yüzde 75 oranında gelir elde ediliyor. Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirilmiş” diye konuştu.

“ŞİRKETE ÖDEME DOLAR KURU ÜZERİNDEN”

Osmangazi Köprüsü’nden 4 – 17 Temmuz tarihleri arasında geçen araçların sayılarını paylaşan Yalım, “Arife günü köprüden 80 bin 624 araç geçtiği, garanti karşılama oranının yüzde 202’lere çıktığı söylendi. Geçiş sayılarının tuttuğu doğrudur. Köprüyü kullanan birinci sınıf araçlardan 184 lira 50 kuruş geçiş ücreti alınıyor. Fakat araç başına şirkete 35 Dolar ücret ve yüzde 8 KDV ödenmektedir. Kura göre hesaplandığında gerçek olan ortada bir zarar olduğudur” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜNDE 11 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ”

Rekorun kırıldığı 8 Temmuz günü verilerini hatırlatan Yalım; “Şirket geçen araçlardan toplam 14 milyon 875 bin lira ödeme aldı. Dolar kuru o gün 17,35 lira olmuştur. Araç başına şirkete 655 lira ödeme yapılması gerekmektedir. 40 bin araç için ödenecek toplam tutar 26 milyon 233 bin liradır. Bu hesaba göre zarar etmediği hatta rekor kırdığı söylenen gün devletin kasasından 11 milyon 358 bin lira ilave olarak çıkmıştır” diye konuştu. Yalım 14 günde hazinenin kasasından 227 milyon lira para çıktığını belirterek, “Bakan Karaismailoğlu vatandaştan gerçek verileri saklamıştır” dedi.

“ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDEN YILLIK 1,4 MİLYAR LİRA YÜK”

Çanakkale Köprüsü’nde de benzer bir durumun yaşandığına işaret eden Yalım, “Sözleşmede 285 lira yazmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini 200 lira olarak açıkladı. Eksik kalan 85 lira bütçeye her koşulda 1yıllık 1,4 milyar lira yük bindirecek. Bu da yurttaşın cebine yansıyacak. Bu köprü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. En yoğun günlerden olan arife günü 14 bin 265 araç geçti. 30 bin 7,5 araç eksik. Sadece arife günü hazinenin kasasından 9 milyon 972 bin lira çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi köprüler artık zarar etmiyor kar ediyor söylemi yanlıştır. Ya Erdoğan bu durumu bilmiyor ya da birileri yanlış bilgi veriyor. Daha da kötüsü Erdoğan vatandaşa yanıltıcı haber veriyor” ifadelerini kullandı.

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