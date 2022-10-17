CHP’li Yavuzyılmaz: 2003 öncesi ile 2014 sonrası maden şehidi olarak sayılmıyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan kömür ocağında yaşanan patlamada 41 kişi hayatını kaybetti. 41 kişinin maden şehidi olduğu yönünde açıklamalar yapıldığını kaydeden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Maden şehitlerinden bahsediliyor ancak hayatını kaybeden madencilere şehitlik unvanı verilmiyor. Ben 2003 öncesi ve 2014 yılı sonrası meydana gelen kazalarda şehit olan madencilerin çocuklarının devlette istihdam edilmesi için kanun teklifi verdim. Bu teklifi AK Partili milletvekilleri reddetti” dedi.

İsmail AKDUMAN

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra’daki kömür ocağında cuma gün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybederken 11’i yaralı 69 kişi de kurtarıldı.

Yaşanan facianın ardından SÖZCÜ’ye açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ölen 41 kişinin maden şehidi olduğundan bahsedildiğini ancak bu unvanın onlara verilmeyeceğine dikkat çekti.

SÖZCÜ’ye açıklama yapan Yavuzyılmaz, bu konuyla ilgili TBMM’ye 30 Haziran 2020 günü kanun teklifinde bulunduğunu ancak AKP’li Milletvekilleri tarafından teklifin kabul edilmediğini açıkladı.

“2003 ÖNCESİ VE 2014 SONRASI ÖLENLER ŞEHİT SAYILMIYOR”

Yaklaşık 2 yıl önce TBMM’ye Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun teklifinde bulunduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, daha önce çıkarılan bir kanunla 2003-2014 yılları arasındaki tarihlerde maden kazalarında hayatını kaybedenler şehit olarak kabul edilip, aileleri de devlette istihdam hakkı tanındığını söyledi.

Konuyla ilgili 30 Haziran 2020’de TBMM’de kanun teklifi yaptığını hatırlatan Deniz Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

*Maden şehitlerinden bahsediliyor ancak hayatını kaybeden madencilere şehitlik unvanı verilmiyor. Ve şehitler arasında da, onların aileleri arasında da büyük bir ayrımcılık yapılıyor.

*Daha önce bir kanunla 2003 ve 2014 yılları arasında madenlerde şehit olan madencilerin ailelerine devlette istihdam hakkı verildi. Maalesef bu hak 2003 yılından önce ve 2014 yılından sonraki kazalarda şehit olan madencilerin ailelerine tanınmadı.

*Ben 2003 öncesi ve 2014 yılı sonrası meydana gelen kazalarda şehit olan madencilerin çocuklarının da devlette istihdam edilmesi için kanun teklifi verdim. Ama bu teklifi AK Partili Milletvekilleri kabul etmedi.

“ŞEHİTLER ARASINDA AYRIMCILIK YAPILIYOR”

2003 yılı öncesi ve 2014 yılı sonrası maden kazalarında şehit olanların ailelerine devlette istihdam hakkı tanınması halinde sadece 500-600 kişinin istihdam edilebileceğini ve bunun devlete bir yük getirmeyeceğini ileri süren Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

* Armutcuk müessesinde gerçekleşen ve 103 madencinin şehit olduğu kazadaki babasız kalan çocuklara devlette istihdam hakkı tanınmadı. Yani AK Parti, belirli bir tarih aralığına bu hakkı verdi. Ama onun dışında kalan çocuklara vermedi.

* Kozlu’da 1992 yılında hayatını kaybeden 263 madencinin ailesindeki çocuklara devletin istihdam hakkı verilmedi. Bu düpedüz şehitler arasında yapılan ayrımcılık. Şimdi Amasra’da şehit olan 41 madencinin çocukları da güvencesiz ve onlara da bu hak verilmeyecek.

* Oysa 10 yıl önce şehit olan bir babanın çocukları olsalardı devlette istihdam edileceklerdi. Şimdi aynı AK Parti milletvekilleri aynı anlayış, ‘maden şehitlerinin yanına gelerek biz size sahip çıkacağız’ diyerek yalan söylüyorlar.

*Maden kazalarında öldüğü tarihe göre şehitler arasında ayrımcılık yapan bu tarih sınırlamasının kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu kanun teklifi tekrar meclise getireceğiz.



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