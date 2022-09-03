CHP’li Yıldırım Kaya, iki aydır suyu kesik olan köyü ziyaret etti

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, iki aydır suları kesik olan Gölyazı köyü sakinlerinin şikayeti üzerine bölgeye ziyarette bulundu. Yapacağı incelemeyi duyan yetkililerin köye yeniden su vermeye başladığını söyleyen Kaya, “Aldığınız oya göre hizmet veririm anlayışı doğru bir anlayış değildir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 43 yıl önce öğretmenlik yaptığı Konya Gölyazı’dan bir vatandaşın kendisini telefonla arayarak, “İki aydır içme suyumuz yok; köy halkı perişan, sen bizim öğretmenimizdin, ekmeğimizi yedin, suyumuzu içtin; duyduk ki şimdi milletvekili olmuşsun, bizim derdimize derman olasın” demesi üzerine bölgede incelemelerde bulundu.

“HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ”

Köylülerin, iki aydır sürekli suların kesildiğini, son 15 gündür çeşmelerden bir damla suyun akmadığını, beş bin kişiye gece yarılarına kadar belediyenin tankerlerle su dağıttığını söylediğini aktaran Kaya, “Beş bin nüfuslu Gölyazı’nın bu kadar süre susuz bırakılması, kırk üç yıl önce yaşadığımız su sorunun hala çözülmemiş olması çok üzücü. Gölyazılıların susuz bırakılmasının hiçbir haklı gerekçesi olmaz” ifadelerini kullandı.

“KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞEMEDİM”

“Bizim geleceğimizin duyumunu alan yetkililerin bugün Gölyazı’ya su vermeye başlandığını da öğreniyoruz” diye ekleyen Kaya, “Aldığınız oya göre hizmet veririm anlayışı doğru bir anlayış değildir. Eğer aldığınız oya göre bir ülkeyi, bir beldeyi, bir mahalleyi değerlendirecekseniz, o zaman bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmayacaksınız. Çünkü yirmi yıldır sizi iktidarda tutan Türkiye halkıdır. Sandıktan çıktınız bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Seçildikten sonra bana oy verenler, vermeyenler diye bir ayrım yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Konu hakkında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmek istedim ancak toplantıda olduğu söylendi, gün boyunca geri dönüş de olmadı. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü ile görüştüm. Su sorununu çözeceklerini söyledi” açıklamasında bulundu.

“21. YÜZYILDA İNSANLARIMIZIN SUSUZ BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Gölyazı halkının susuzluğunu en kısa zamanda gidereceklerini söyleyen Kaya, “Susuzluk ne alın yazısı, ne de kaderdir. Halkın derdine derman olmayan yönetim anlayışının acı sonucudur. Konuyu çok yakından takip edeceğim, en kısa zamanda Gölyazı suya kavuşacak. Bizim sözümüz söz, 21. yüzyılda insanlarımızın susuz bırakılması kabul edilemez” dedi.

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