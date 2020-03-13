CHP’li Yıldırım Kaya: ‘Maçlar derhal ertelenmelidir’

İsmail AKIN / ANTALYA CHP Genel Başkan Yardımcısı Spor Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya yaptığı yazılı açıklamada insanlığı tehdit eden yeni tip Corona virüsü salgını nedeniyle, UEFA organizasyonları olmak üzere Avrupa ve dünyanın çoğu ülkesinde futbol maçlarının süresiz askıya alındığını, dünyanın bir numaralı basketbol ligi NBA’in ise faaliyetlerini durdurduğunu belirterek Türkiye’de de maçların ertelenmesini istedi.

Yeni tip Corona virüsü salgınına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu gerekli tedbirleri alması konusunda uyaran Kaya, “Spor dünyası Corona virüse karşı tüm ciddiyetiyle önlem alırken, AKP Genel Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu, anlaşılmaz bir şekilde profesyonel ligleri oynatmakta ısrar etmektedir. Alınan tek önlem ise nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanma kararıdır” dedi.

Kaya ayrıca, “Oynanacak maçlarda futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler, müsabakayı takip eden gazeteciler ve stat çalışanları Corona virüsü salgını karşısında risk altında kalacaktır” dedi.

‘BİNLERCE KİŞİ YAN YANA İZLEYECEK’

Yıldırım Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer yandan hafta sonu oynanacak maçlar, lokal, kahvehane, kafeterya gibi ortak alanlarda binlerce kişi tarafından yan yana izlenecektir. Bu durum bütün toplumu tehdit eden bir boyuta ulaşacaktır. Aksi halde tüm toplum Corona virüsü tehdidine karşı açık hale gelecektir. Hiç kimse, kurum, kuruluş ve organizasyonun insan sağlığını hiçe sayan, telafisi imkansız sonuçlar doğuracak kararlar alma hakkı yoktur. AKP Genel Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu, konuyu ivedilikle yeniden görüşerek maçları derhal erteleme kararı almalıdır.”