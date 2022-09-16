Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili CHP’nin dağıttığı ‘SaBıKa Holding’ broşürü nedeniyle yargılanan CHP’li yöneticiler hakim karşısına çıktı.

Fırat FISTIK

CHP Genel Merkezi tarafından kara para aklandığı, dolandırıcılık yapıldığı, rüşvet verildiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür hazırlanmıştı.

15 Ekim 2021’de Beşiktaş ve Beyoğlu’nda broşürleri dağıtan CHP’liler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma davaya dönüştü. Hazırlanan iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davada yargılanan CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, CHP İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil ilk duruşmaya avukatlarıyla katıldı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI

Davada yargılanan CHP üyelerine, Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret suçlamaları yöneltiliyor.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil savunmasında şunları söyledi:

*Siyasi faaliyetim için suç isnat edilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Ülkemizin ana muhalefet partisinde ilçe başkanıyım.

*Herkes için değerli olan ifade özgürlüğü parti üyeleri için de böyledir. Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı açıktır. Broşürün içeriğinde suç olarak ifade edilebilecek bir hakaret yoktur.

Yargılananlardan CHP İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe, “Broşürde yer verilen yolsuzluk iddialarını takip etmek için burada değiliz. Umut ediyoruz ki o günler de gelecek. Mağdur sıfatıyla yer alanlardan biri affını isteyen Cumhurbaşkanı danışmanı ama bizler buradayız. Cumhurbaşkanlığı makamı eleştirilere kalkan olarak kullanılamaz. Broşür dağıtmak, gerçekleri halka ulaştırmak hakkımızdır” dedi.

SUÇLAMA BANA KOMİK GELİYOR

CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar ise “Yaptığımız faaliyet bir siyasi partinin sıradan faaliyetidir. Buradan Cumhurbaşkanına hakaret suçu çıkarmak bana komik geliyor” dedi.

Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, duruşmada şöyle konuştu:

*Derhal beraat talebinde bulunuyoruz. Yargılanan sanıkların tamamı CHP yöneticisi, üyesidir. Dağıtılan broşür de siyasi propaganda, faaliyet çerçevesinde bir eylemdir. Anayasada ifade özgürlüğü garanti altına alınır.

*Gerek cumhurbaşkanına hakaret gerek de kamu görevlisine hakaret suçlamaları, ifade özgürlüğünü kısıtlayan suçlamalar. Bildiride Erdoğan’a karşı bir bir hakaret yoktur.

Avukat İsmail Emre Telci de “Hangi eylemin, kimin tarafından kime karşı yapıldığıyla ilgili net bilgi yok. Bazı cümlelerin cumhurbaşkanına dair söylendiği iddia ediliyor. İddianame usulen eksiktir. Rüşvet, yolsuzluk iddiaları sürekli dile getiriliyor ama Türk yargısında bir hareket yok” diye konuştu.

İfadelerin ardından duruşma ertelendi.

35. Asliye Ceza Mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu hakkında aynı suçlamadan beraat kararı vermişti.

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