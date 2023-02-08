CHP’liler BTK önünde: Bildiklerimiz var ama onlardan açıklama bekliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter’a getirilen erişim kısıtlamasının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) merkez binasına gitti.

BTK merkezi önünde açıklamada bulunan CHP’li Özkan, “Defalarca aradım kendilerini toplantıdaymış. Twitter’da, sosyal medyadaki daraltmayla ilgili bilgi almaya geldik. Sayın Ahmet Akın ile birlikte yetkililerle görüşüp aldığımız bilgiyi size aktaracağız” dedi.

CHP’li Özkan ve Ahmet Akın’ın sorularını idari işler müdürüne ilettiği ve kendilerine yanıtın daha sonra iletileceği bildirildi.

Ahmet Akın, “Çok acı günler yaşıyoruz. Canımız yanıyor. Yas içerisindeyiz. Şu anda yapılması gereken tam tersine iletişim kanallarının maksimum düzeyde açılmasıdır. İnsanların birbirine daha rahat iletişimi olması gerekir. Geldik sorduk, sorularımızın cevaplarını istiyoruz dedik, cevaplarını bekliyoruz” diye konuştu.

“BİLDİKLERİMİZ VAR”

Tuncay Özkan ise şunları söyledi:

*Burada temel sorun BTK’de muhatap bulunamamasıdır. Binada olan tek kişi idari işler daire başkanıdır. Diğer yetkililer böyle bir soruya yanıt veremediler. Şu an binada sadece idari daire başkanı bulunduğunu söylediler.

*Biz saat 15.00’ten itibaren bu görüşmeyi yapmak için telefon ediyor, randevu istiyor, Türkiye’nin bilgilendirilmesini istiyoruz. Bunu kim yaptı? Korsan olarak mı daralttılar sosyal medyanın bant genişliğini?

*BTK mı yaptı başka bir kurum mu yaptı? Hangi mahkeme kararıyla yaptınız? Ancak bunların yanıtları yok. Biz iletişim bilgilerimizi verdik. Binada olan tek daire başkanı aldı. Bize yarın veya öbürsü gün bunların bilgileri ulaştırılacak.

*Böyle bir şey olamaz. Böyle bir yönetim biçimi olamaz. Bu ancak otokraside olur. Bu ancak bazı gerçekleri saklamak isteyen yönetimlerde olur.

*Yasa dışı uygulama diyorum çünkü yasal olup olmadığına dair bilgi verilmiyor, bu uygulama insanların hayatına mal olabilir. Biz bunu reddediyoruz.

*Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın genel başkanımızın söylediği gibi, bildiklerimiz var ama onlardan açıklama bekliyoruz.

*Eğer onlar açıklamalarını yalan yaparlarsa onların suratlarına çarpacağız. Biz ana muhalefete bilgi vermeleri için bir süre tanıdık onu biliyoruz.