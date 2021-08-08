‘CHP’lileri asmak şart’ diyen AKP’li başkana tepki

Sosyal medya hesabından CHP’yi “lanet bir parti” olarak nitelendirip “Bunları asmak şart” paylaşımı yapan Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, gelen tepkiler üzerine önce mesajını değiştirdi, ardından da hesabını kapattı.

AHMET KAYA

Şanlıurfa’da AKP’li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın yardımcısı olan Navi Çokan, sosyal medya hesabından önceki gün, “Bu ülkeye atandığı günden beri, bu ülkenin insanına dayatmacı politikalarını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yer yüzünde varmıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart. Hiçbir zaman halkı dinlemediler. Hep zoraki, hep zoraki” paylaşımı yaptı.

Bu paylaşıma Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından “Devlet Memurları Kanunu’na tabi Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan partimize hakaret etmiştir, asmaktan kesmekten bahsetmiştir. Kin ve nefret duygusuyla hareket eden, ‘CHP’lilerin asılması’ gerektiğini savunan bir devlet memuru olamaz. Derhal gereken yapılmalıdır. Ayrıca, bu şahsın Akçakale Belediyesi’nde nasıl başkan yardımcılığına getirildiği açıklanmalıdır” şeklinde sert bir tepki göstererek, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e gerekenin yapılması çağrısında bulundu.

MESAJINI DEĞİŞTİRDİ

Gelen tepkiler üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, sosyal medya hesabındaki mesajını “Ciğerlerimizi (Ormanlarımızı) hedef alan politikalar peşinde olanlara idam yasası şart” şeklinde değiştirdi. Ancak, CHP Milletvekili Tanal bu manevraya da yine sosyal medya hesabından “Akçakale Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna getirilen Valilik memuru Navi Çokan çok mu uyanıksın? Tepki sonrası can havliyle Facebooktaki mesajının içeriğini değiştirmişsin. CHP’liler için kullandığın ‘Bunları asmak şart’ ifadesini silip, ‘İdam yasası şart’ diye yazmışsın. Ne yaparsan yap, kurtulamayacaksın Navi Çokan. Bunun hesabını hukuki yollarla vereceksin. Gerekli girişimlerde bulunacağız” yanıtıyla cevap verdi.

Bu cevaptan bir süre sonra da Navi Çokan sosyal medya hesabını kapattı.

YANGIN POZU VERMİŞ

CHP’ye yönelik hakaret mesajları atan Navi Çokan, “Cennet vatanımız Türkiyemizin ciğerleri yanıyor. Biz de belediye başkanımızın talimatlarıyla bir nebze olsun bu ateşe su serpmek için Manavgat’a yola çıkıyoruz” konuşması yaptığı video kaydı ve iki işçi ve şoförle çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşıma aralarında Akçakale Belediyesi’nin diğer yardımcısı Halef Karataş destek verirken, bir kullanıcı, “CHP’lilerin hepsini asmalı diyen Navi Çokan mı?” diye sordu. Bir başka kullanıcı da, Çokan’ın hakaret mesajının etiketleyip, “Navi önce bunun hesabını versin bakalım” yazdı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir ise, pazartesi günü hem savcılığa suç duyurusunda bulunup hem de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’den gereğinin yapılmasını isteyeceğini belirterek şunları söyledi: “Kuva-i Milliye kurulmuş bir partiyi ve onun mensuplarını tehdit etmek kimsenin haddine değildir. Bu tür kuru tehditlere de pabuç bırakmayız. Tehditlere boyun eğmeyiz. Madem söylediği şeye inanıyordu, neden mesajını silerek tükürdüğünü yaladı? Toplumda bu tür kutuplaştırıcı açıklamalar yapmak kimsenin haddine değildir. Hele bu 657’ye tabii bir devlet memuru ise. Pazartesi suç duyurusunda bulunup, işin de takipçisi olacağız” dedi.

Bu arada CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından ise, “Bizler sevgiyle barış ve kardeşlik ile yola çıkmış bir partiyiz. Hak, hukuk ve adalet duygusuyla adımlar atıyor halkımızla bir araya geliyoruz. Dün böyleydi, bugün aynı, yarınlarda aynı duygularla devam edeceğiz! Bizleri asmakla kesmekle kimse korkutamaz. Yolumuzdan alıkoyamaz. Bizler yalanla, dolanla ve yolsuzlukla anılmadık. Tuzumuz kuru, halkımız için emin adımlarla iktidara doğru yürüyoruz. Kendini bilmez şahsiyetler Cumhuriyetin kurucularının kurduğu partinin bireylerini lanet okuyup, asmakla tehdit edip kişiliklerini ortaya koymuştur” mesajı paylaşıldı.

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