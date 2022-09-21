CHP’lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi!

Anadolu Adliyesi’nde hareketli dakikalar… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın yargılandığı Anadolu Adliyesi’ne girişler Kartal Kaymakamlığı tarafından engellendi.

Sözcü İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açtığı davada “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve “YSK üyelerine hakaret” iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun davalarını takip etmek için Anadolu Adliyesi’ne girişlerin Kartal Kaymakamlığı tarafından engellendiği iddia edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi;

“Resmi yazıyla! Adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak!”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da kaymakamlığın yazısını Twitter hesabından paylaşarak, “Davasına sahip çıkanlar AKP’yi korkuttu! Ekrem İmamoğlu davası için adliyenin olduğu Kartal’da özel bir günlük yasaklar ilan edildi” ifadesini kullandı.

Öte yandan duruşmaların yapılacağı salonların önünde ve adliye çevresinde polis ekiplerinin yoğun önlemler aldığı görüldü.

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