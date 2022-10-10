CHP’nin 28.6 milyar liralık projeleri bir imzaya takıldı

Halkın hizmet alımının engellendiğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun İzmir Büyükşehir’in kredi onayı alamadığı için hasarlı binaları onaramadığını belirtti.

Başak KAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li 7 büyükşehir belediyesinin Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlarda imza bekleyen projelerine dikkat çekerek, iktidara seslendi. “Siz belediyelerimizi değil, hizmet bekleyen vatandaşlarımızı cezalandırıyorsunuz. Bu hangi vicdana sığar? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?” diye sordu. Torun, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Belediyelere ayrılan devlet yardımlarının yüzde 90’ından fazlası da sadece Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine aktarılıyor. Belediyelerimiz kamu bankalarından da kredi kullanamıyor, yurt dışı kredilerinden yararlanmaya çalışıyor.

‘İKTİDARA MALİYETİ YOK’

Pek çok belediyemiz çok uygun ödeme koşullarında krediler bularak anlaşmalarını yapıyor. Ancak bu kredilerin kullanılması için iktidarın bir imza atarak onay vermesi gerekiyor. Bunun iktidara hiçbir maliyeti yok ama belediyelerimizi çalıştırmamak için bu kredilere onay verilmiyor.”

Hangi projeler bekliyor?

İBB‘nin 3 metro projesi, 300 vagon ve 300 metrobüs alımı kredisinin onay beklediğini belirten Torun, Mersin’in raylı sistem ve atık bertaraf tesisi, Muğla’nın içme suyu ve yenilenebilir enerji, İzmir ve Adana’nın raylı sistem projelerinin onay beklediğini belirtti. Torun, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin depremden etkilenen hasarlı binaların dönüşümünde kullanılacak 344 milyon dolar tutarındaki kredi süresi içinde onaylanmadığı için kullanılamaz hale geldi. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?” dedi.