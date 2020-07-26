CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

ANKARA (AA) – CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda 60 kişiden oluşan Parti Meclisine (PM), Bilim Kültür ve Sanat Platformu'ndan (BKSP) girecek 8 isim belirlendi.

Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i PM üyesi oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Yunus Emre (1021), Dr. Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780) ve Ayşe Eser Danışoğlu (756) BKSP kontenjanından PM üyesi oldu.

Sanatçı Onur Akın, 777 oy almasına rağmen cinsiyet kotası nedeniyle BKSP'ye giremedi.