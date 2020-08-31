CHP’nin ABD temsilcisi: Trump’ın Erdoğan’a hakaret ettiği mektup Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektup geçen ekim ayında ortaya çıkmıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren o mektubu nasıl öğrendiğini, ilk tepkisini anlattı. O an için “Kılıçdaroğlu’nun en çok kızdığı olaylardan biri budur” diyen CHP’li Yurter Özcan, şunları söyledi:

“Trump’ın o mektubu Türkiye saati ile gece yarısı ortaya çıktığında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu beni 00.52’de aradı ve mektubun doğruluğunu teyit ettikten sonra bu üsluba çok sinirlendi. Kızgınlığının, öfkesinin şahidi benim. Ertesi gün ve sonrasında da Trump’a karşı sert bir cevap verilmesi gerektiğini ve bu konuda CHP olarak kendisini destekleyeceğimizi ifade etmiştir.”

Özcan, ABD başkan adayı Joe Biden’in, muhalefete destek olacaklarına ilişkin 7 ay önce yaptığı açıklamanın kaydının Kılıçdaroğlu’na bildirmediğinin sorgulanmasını yadırgadığını söyledi. Yurter Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne olmuştu?

Trump, Ekim 2019’da Erdoğan’a bir mektup göndermişti. Mektupta, “Aptallık etme! Seni sonra arayacağım” ifadeleri vardı. Erdoğan ise Kasım 2019’daki ABD’ye gitmiş, mektubu Trump’a iade ettiğini söylemişti.

‘Asıl soru budur’

“Biden’ın AKP hükümeti ile ilgili verdiği çok daha sert ve keskin ifadeler ve eleştiriler mevcuttur. Esas sorulması gereken, bu videodaki yorumlara Tayyip Bey niçin bir hafta geç cevap vermiştir? Çay muhabbeti ile durumu niçin yumuşatmaya çalışmıştır? Joe Biden, 8 sene Obama’nın yardımcılığını yapmış; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve o zaman muhalefetteyken Sayın Bahçeli ile hiç görüşmemiştir. Erdoğan, Trump’ın hakaret dolu mektubunu ilk iddia ettiği gibi yırtıp çöpe mi atmıştır, yoksa Washington’a gidince kendisinin ifadesi ile ‘Trump’a takdim mi etmiştir’. Sorulması gereken sorular bunlardır.”

ABD’nin Türkiye gündemi

Türkiye’nin gündeminin ekonomideki yangının nasıl söndürüleceği, eğitim, sağlık ve işsizlik ile ilgili sorunların nasıl çözüleceği olması gerektiğini kaydeden CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, “Suni gündemler bu sefer AKP iktidarını kurtarmaya yetmeyecektir” ifadelerini kullandı. Özcan, Washington’daki Türkiye gündemini şöyle sıraladı:

“Türkiye’ye şimdilik maliyeti 15 milyar dolar olan S-400 hava savunma sistemi. 1 Mart 2021’de başlayacak olan Halkbank davası. Suriye’de Kürtler ile Türkiye’nin ilişkileri. Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye – Yunanistan arasındaki gerilim. AKP hükümetinin Hamas ile ilişkisi. Bu konuda CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz de soru önergesi verdi.”