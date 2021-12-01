Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İstanbul'da Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda siyasetçi ile ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Murat Açıl Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #murataçıl #chp #kemalkılıçdaroğlu #ekremimamoğlu #sivas #imranlı #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online CHP’nin acı günü! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da cenaze törenine katıldı!