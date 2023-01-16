CHP’nin afişleri indirilmişti, MHP bayrakları caddelere asıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 Eylül’de Elazığ’da yaptığı grup toplantısı öncesinde CHP teşkilatının astığı ‘hoş geldin’ pankartları toplatılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 13 Kasım’da Elazığ’da yapacağı miting öncesinde kenttin en işlek caddelerinde MHP bayrakları asıldı. MHP tarafından asılan bayraklara Elazığ Valiliği ve AKP’li Elazığ Belediyesi ise göz yumdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı mitingleri kapsamında 13 Kasım Pazar günü Elazığ’da miting yapacağı duyuruldu. Miting öncesinde yoğun bir çalışma içerisine giren MHP Elazığ il teşkilatı dernek ziyaretleri ve muhtarlarla toplantılar yaparak miting çalışması yürütmeye başladı.

MHP İL BAŞKANI DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını gerçekleştirmek üzere yapacağı Elazığ ziyaretini hedef almış ve Elazığ’a gidiş tarihini sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“‘Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisine oy vereceksiniz..’

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

Soru: Bu beyan CHP’yi bağlar mı bağlamaz mı?

‘Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağız..’

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

Soru: Bu beyan CHP’yi bağlar mı bağlamaz mı?

‘YPG/PYD vatanları korumak üzere bir araya gelen insanlar topluluğudur.’

KILIÇDAROĞLU PROVAKATİF AFİŞLERLE HEDEF GÖSTERİLDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 Eylül’de gerçekleştirdiği grup toplantısı ve okul temel atımı töreni için Elazığ’a yapacağı ziyaret öncesinde AKP ve MHP Elazığ il başkanları tarafından gece yarısında kentin çeşitli yerlerindeki billboardlara Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekilleri hedef gösteren afişler astırmışlardı. CHP’li yetkililerin billboardlara asılan afişlerin indirilmesi taleplerine rağmen afişler indirilmemiş daha sonra ise Elazığlıların sosyal medyada yapmış oldukları yoğun tepkiler sonrasında provakatif afişler indirilmişti.

CHP’YE YASAK MHP’YE SERBEST

Cumhur ittifakının Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’li vekilleri hedef gösteren afişlerin yanı sıra AKP’li Elazığ Belediyesi’nin ise CHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu’nun şehre gelişine ilişkin bazı üst geçitlere asılan ‘hoş geldin’ afişleri ise itfaiye ekipleri tarafından indirilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 13 Kasım’da Elazığ İstasyon meydanında yapacağı miting öncesinde MHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından kentin en işlek caddeleri olan Gazi Caddesi ve Vali Fahribey caddesine boydan bayraklar asıldığı görüldü.