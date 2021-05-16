CHP’nin anayasada önceliği: Tarafsız Cumhurbaşkanı

CHP yönetimi, anayasa değişikliği ile parlamenter sisteme dönüş çalışmalarında sona yaklaştı. Öneriler, ilk Parti Meclisi toplantısında kesinlik kazanacak. Ardından ittifak ortakları İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ne sunulacak. Pakette, cumhurbaşkanının tarafsız olması en önemli madde olarak ön plana çıktı. Öneriler arasında, Olağanüstü Hal dönemlerinde Meclis’in işlevlerinin artırılması ve KHK’lar ile yapılan düzenlemelere sınır getirilmesi de yer alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından hazırlanan çalışmada öne çıkan bazı maddeler şöyle:

Güçlü Demokratik Parlamenter Sistem için öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak, her türlü vesayetten uzak, gücünü milletten alan yeni bir anayasa yapılacaktır.

Öncelikle; cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak, partili ve yanlı cumhurbaşkanı uygulamasına son verilecektir.

Kuvvetler ayrılığı esas alınacak, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin olarak sağlanacaktır. TBMM’de genel görüşme açılması, bakanlar hakkında soruşturma komisyonu kurulması kolaylaştırılacaktır.

Hükümet istikrar aracı olarak, kurucu güvenoyu ve yapıcı güvensizlik oyu getirilecektir. YSK, seçim mahkemesi olarak yeniden yapılandırılacaktır.