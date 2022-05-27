CHP’nin çalıştayı öncesi bayrak ve afiş gerginliği

CHP’nin Van’da düzenlediği ve üç gün sürecek olan ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ gergin başladı. CHP çalıştayı öncesi kent merkezi ve CHP’lilerin kaldığı otelin önü AKP bayrakları, ‘Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz’ afişleri ile süslendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Çalıştayımızın tanıtımı için ana caddelerdeki billboard anlaşmalarımız iptal edildi. Sonra bazı bölgelerdeki afişlerimiz sökülmeye çalışıldı” dedi.

Orhan BOZKURT

CHP’nin Van’da düzenlediği ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ afiş ve bayrak gerginliği ile başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tüm belediye başkanlarının Van’da gerçekleştireceği çalıştay öncesi kentin cadde ve sokakları AKP bayrakları ile süslenirken belediyeye ait billboardlara ise Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (VANSDİ) tarafından “Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz” yazılı afişlerle donatıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN GEÇECEĞİ GÜZERGAHLARA AKP BAYRAKLARI ASILDI

CHP’nin bugün esnaf ziyaretleri ile başlayan çalışmalarının öncesinde AKP Van il başkanlığı kentteki caddelere parti bayraklarını astı. Özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçeceği güzergâhtaki tüm yollara asılan AKP bayrakları kurultay yapılacağı otelin önüne de asılmak istendi. Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, yapılanları provokasyon olarak değerlendirdi.

CHP Van İl Başkanlığı önünde yer alan raketlere ise 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen önceki başbakanlardan Adnan Menderes ve Menderes’in idam haberinin verildiği dönemin gazete sayfalarından tasarlanmış afişler asıldı.

TORUN: VAN ZİYARETİMİZ İKTİDAR CENAHINI RAHATSIZ ETTİ

CHP’li Seyit Torun, Van’a yaptıkları ziyaretin kentte büyük bir teveccüh ile karşılandığı ancak iktidarı rahatsız ettiğini söyledi. Çalıştay öncesi kent sokakları ve kaldıkları otelin önüne AKP bayraklarının asılmasına, “Ziyaretimizin iktidar cenahında büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu görüyoruz. Önce, çalıştayımızın tanıtımı için ana caddelerdeki billboard anlaşmalarımız iptal edildi. Sonra bazı bölgelerdeki afişlerimiz sökülmeye çalışıldı. Ardından dün gece, toplantı yapacağımızın otelin önünde, siyasi ahlakla bağdaşmayan bir provokasyonla karşılaştık ” dedi.

BEDİRHANOĞLU: NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ YAKIŞIYOR MU HİÇ?

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ise, siyasette nezaketin önemine vurgu yaparak AKP’liler, “Siyasette nezaket önemlidir. Bugüne kadar hep saygı çerçevesinde hareket ettik, hep iyi niyetli tavır sergiledik. Partimizin toplantı yapacağı otelin önüne AKP bayraklarının asılmak istenmesi provokasyon değil de nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Yakışıyor mu hiç? Nezaket lütfen” diye seslendi.

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