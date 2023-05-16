CHP’nin itirazı kabul edildi

CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek ile birlikte; cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine ilişkin kararına itiraz etti.

İtirazın ardından bir açıklama yapan Muharrem Erkek, “CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler” dedi.