CHP’nin Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi kalacak, siz gideceksiniz

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ise parti genel merkezinde yaptığı konuşmada “İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir” dedi ve şunları söyledi:

– Türkiye’de sosyal devlete ve adalete, ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bugün ülkemizin her bir köşesi işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet ile kaynarken, siyasi iktidar yangına benzin dökecek kadar kontrolünü yitirmiş kararlar alıyor.

– Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Aralık 1923’te İzmir’de yaptığı konuşmada ‘Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur’ diyor. Biz, bu sözün söylendiği tarihten 97 yıl sonra İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılarla mücadele ediyoruz. Kazanan mutlaka biz olacağız.

– Ülkemizde tüm kadınlar haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezeceğiz, anlatacağız, dertleşeceğiz. Bu ülkenin onurlu ve mutlu yarınlarının yükseleceği eller, bizim ellerimiz. İstanbul Sözleşmesi kalacak! Siz gideceksiniz.