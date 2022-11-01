CHP’nin önerisi ve teklifi Meclis’te reddedildi

CHP’nin, özelleştirme uygulamalarının araştırılması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oyları ile reddedildi. CHP’nin taşeron işçiler için verdiği teklif de TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.

CHP’nin daha önce özelleştirme uygulamalarının araştırılması için verdiği önergenin, gündeme alınmasına ilişkin öneri, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, şunları söyledi:

* “Özelleştirmelerin başladığı 1986 yılından 2002 yılına kadar tam 12 hükümet iş başına gelmiş ve bu süre zarfında 3 milyarlık bir özelleştirme gerçekleşmiş; 2003 yılından günümüze ise özelleştirmeden elde edilen gelirlerin toplamı 121 milyar. PETKİM özelleştirilmiş, TELEKOM özelleştirilmiş… Say sayabildiğin kadar…

* Bütün tesisler, fabrikalar ve işletmeler özelleştirilmiş ve sonuçta özelleştirilecek hiçbir şey kalmamış. Peki, bu özelleştirme sonucunda elde edilen 121 milyar nereye gitti? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının söylediği gibi, onun deyimiyle: Yandı, bitti, kül oldu; o paralar gitti, belli değil. İşte, bir defa, bu olay araştırılmaya muhtaç.”

Bingöl, özelleştirme sonucu birçok kurumun satıldığını kaydederek şöyle konuştu:

* “Bu özelleştirmede satılanlar satıldı, bitti. Ama iktidar partisine para lazım. Ne için? Seçime gidiyoruz. O zaman bir şey yapmak lazım. O zaman devreye gözleri ışıl, ışıl parlayan, fıldır fıldır dönen Maliye Bakanı Nebati devreye girdi. Ne yaptı Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna hazine yani halkın arazilerini satılığa çıkardı.

* AKP iktidarı öncesinde ve AKP’nin ilk yıllarında özelleştirilen hazine arazisi gelir, 7 milyar 900 milyon. Ama Nebati’nin bakan yardımcısı ve bakan olduğu dönemde yapılan özelleştirmeden elde edilen gelir de 7 milyar 600 milyon.”

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ise özelleştirilen kurumları açıklayarak, “İnsanın aklı almıyor. Varlık Fonunu dahi söyleyemiyoruz. 76 borsa şirketi, geçen yılın eylül ayına toplam altı onda 3 milyar dolar olan karını eylül ayında dokuz onda 2 milyar dolara çıkardığını ifade ediyor. Şirketler dolar bazında yüzde 46 kar artışı sağladılar” dedi.

CHP’nin, özelleştirme uygulamaları için verdiği Meclis Araştırma Önergesi’nin gündeme alınması önerisi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

CHP’NİN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN VERDİĞİ TEKLİF DE REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin Kamu İhale Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin esas komisyonuna sevkinden itibaren 45 gün içinde sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle Genel Kurul gündemine alınması önergesi görüşüldü.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tekliflerinin taşeron işçiliği bitireceğini belirterek, “Türkiye’de haykırışlarını AK Parti iktidarının bir türlü duymak istemediği taşeron işçiler vardı yıllarca. Taa ki Sayın Kılıçdaroğlu, taşerona kadro sözü verene kadar. AKP iktidarının aklı başına geldi. ‘Amasız, fakatsız kadroya alıyoruz’ dediniz ama doğruyu söylemediniz. Bu Meclis’te tartışıp, uzlaşmada gece yarısı kararnamesiyle ucube bir sistem kurdunuz. Sorunu çözdük dediniz ama çözülmedi. Daha büyük eşitsizlik, adaletsizlik yarattınız” diye konuştu.

Çakırözer, “Geçmediğimiz yollara, köprülere, uçmadığımız havalimanlarına, 1000 odalı yazlık, kışlık saraylarımızdan, bakan yardımcılarına, saray danışmanlarına dağıttınız 6 tane ballı maaştan kısıp, taşerona vermeniz çok mu zor? Hayır değil. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sivas’ta karayollarındaki taşeron işçilere söylediği gibi devlette taşeron olmaz. Devlet kadrolu işçi çalıştırır. Devlet evlatları arasında kadrolu, sözleşmeli, taşeron diye ayrımda yapmaz.” dedi.

CHP’nin hazırladığı kanun teklifi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. ANKA