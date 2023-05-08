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8 Mayıs 2023
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CHP’nin seçim ofisine mermi atıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da bulunan seçim ofisine mermi atıldığını ve partisinin seçim afişlerinin yırtıldığını belirtti.

Tanal’ın paylaşımı şöyle:

*Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı!

*Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı.

*Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız!Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz!

*Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz. Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır!

Alaturka Online
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