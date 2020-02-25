CHP’nin son belgesi ile yer yerinden oynamalı





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davaya kanıt olması amacıyla müthiş bir belge. Bu belge 17-25 Aralık olayından sonra piyasaya çıkan bazı ses kayıtlarının gerçek olduğunu kanıtlıyor. 17-25 aralık yolsuzluk iddiaları elbette cemaatin Tayyip Erdoğan iktidarını devirmek için düzenlediği bir operasyondu, hatta bu bir darbe girişimiydi. ancak dikkatler kaçan şu ki, iddialar yabana atılacak cinsten değildi. oysa Erdoğan bütün dikkatleri cemaat ve ortaya saçılan ses kayıtları üzerine çekmeyi başararak bunun bir düzmece, montaj olduğu konusunda geniş bir çevreyi inandırmayı başardı. hatta öyle ki ses kayıtları ortada olduğu halde bunları ön sürmek bile yasaklandı sürmeye kalkanlar hakkında da cumhurbaşkanına hakaretten davalar açıldı. işte Celal Çelik hakkında açılan dava da bu kapsamdaydı. CHP avukatı uluslararası bir kuruluştan ses kayıtlarının montaj olmadığını tamamen gerçek olduğunu belirten bir rapor almış. hakkında açılan hakaret davasının düşmesi için de bu belgeyi mahkemeye sunmuş. mahkeme şimdilik bunu kabil etmek istemiyor ancak eninde sonunda bu kayıtların doğru olduğunu kabul etmek durumunda. Celal Çelik bu kanıtları mahkemeye sunmadan önce medyaya yaptığı açıklamada "Mahkemeye sunacağım belge ile yer yerinden oynayacak" demişti. Ancak ne gariptir ki gerçekten ortalığı sarsacak olan bu belgenin açıklanması medyada hak ettiği yeri bulmadı. yandaş tetikçi medya elbette haberi zaten hiç görmedi, muhalif yayın organları ise sanıyorum daha sarsıcı bir şey olacağını düşündükleri için bu belgeleri ciddiye almadı. oysa bana göre bu belgeler son yıllarda ortaya çıkan en önemli belgelerdir. çünkü üzeri kapatılan ve adeta aklanan 17-25 Aralık sürecinin yeniden başlamasına neden olacaktır bir süre sonra. eğer başta CHP olmak üzere muhalefet partileri bu belgeleri tekrar gündeme getirirlerse saray iktidarının kimyasının bozulması kaçınılmaz olacaktır. CHP uzun aradan sonra ilk kez çok önemli noktadan iktidarı sıkıştırdı. bakalım bunu sürdürebilecek mi?