CHP’ye 80 bininci kadın üye

CHP, 80 bininci kadın üyeyi partisine kazandırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılan ve daha önce AKP Samsun İl Teşkilatı’nda çalışan Nazan Erol, “Seçim döneminde kapı kapı dolaşıp AKP’ye oy istedim. Sonra gördüm ki parayla oy satın almaya çalışıyorlar. Gözümle görmesem inanmazdım. Şimdi gerçek yuvamdayım’’ dedi.

Yavuz ALATAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun İl Kadın Kolu’nun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, “Atatürk‘ün Cumhuriyet’in temellerini attığı Samsun, Erzurum, Sivas ve Amasya’da birinci parti olmalıyız. Cumhuriyet’in 100. yılına girerken bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Bunun yolu da halka dokunmaktan geçiyor. Ev kadınlarına ve gençlere yoğunlaşın. Kabus bitecek, huzur gelecek. Torpillilerin saltanatı sona erecek, hak edenin kazandığı bir düzen gelecek. Saray’ın iktidarı yerine halkın iktidarı kurulacak” dedi.

HEDEF 100 BİN

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da 100 bin yeni kadın üye hedeflerine ulaşmak için örgütlenme çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti ve kapı kapı dolaşarak aile desteği sigortası projelerini anlattıklarını söyledi. Görüşmede Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Füsun Sökmez, Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu da yer aldı.

Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılarak, partinin 80 bininci kadın üyesi olan ve daha önce AKP Samsun İl Teşkilatında çalışan Nazan Erol, “Seçim döneminde kapı kapı dolaşıp AKP’ye oy istedim. Sonra gördüm ki parayla oy satın almaya çalışıyorlar. Gözümle görmesem inanmazdım. Şimdi gerçek yuvamdayım” dedi.