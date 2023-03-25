CHP’ye rekor başvuru

CHP‘ye milletvekili olmak için başvuranların sayısı geçen seçimlere göre rekor kırdı. Bir önceki seçimlerde milletvekili adaylığı için bin 500 civarında başvuru yapılmışken, önümüzdeki seçimler için başvuru sayısı 3 bin 500’ü geçti.

CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen’in kızı gazeteci Aslı Öymen de babasının yolunda gidiyor. Strasbourg Üniversitesi Sosyoloji Bölümün mezunu Öymen, CHP İstanbul 2. bölgeden aday adayı oldu. SÖZCÜ’ye konuşan Öymen “AKP’nin Türkiye’yi getirdiği durum içler acısı. Maddi manevi büyük bir yıkım söz konusu. Ben de aktif siyasete girmeye karar verdim” dedi.

Türkiye’nin ilk kadın baro başkanı avukat Fatma Nermin Özkaya’nın torunu avukat Alım Çeliker Özdemir de Elazığ’dan aday adayı oldu.

CHP’de liste 9 Nisan’da netleşecek. İYİ Parti ile 20 ilde ortak liste çıkarılacak. Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt’un CHP listelerinden seçime girmesi bekleniyor.