‘CHP’ye üye olmak isteyen vatandaşlar habersizce AKP üyesi yapıldı’

CHP Malatya eski İl Başkanı Enver Kiraz’ın milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesi sonrasında il başkanlığı görevini devralan Barış Yıldız, Malatya’da CHP’ye üyelik başvurusu yapan 30 vatandaşın habersiz bir şekilde AKP’ye üye yapıldıklarını ortaya çıktığını açıkladı.

“PARTİMİZE ÜYE OLMAK İSTEYENLER ARASINDAN 30 KİŞİNİN AKP ÜYESİ OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Parti il binasında üyeliklerle alakalı açıklama yapan CHP’li Barış Yıldız, şunları söyledi:

* “Geçtiğimiz günlerde partimizin il başkanı olarak görevlendirilmem sonrası geniş katılımlı bir üye katılım töreni yaptık. Son zamanlarda partimize olan ilgi her geçen gün artmakta ve yoğun bir şekilde partimize üye katılımları devam etmektedir.

* Bu süreç içerisinde partimize üye olmak isteyenler arasından 30 kişinin iktidar partisinin üyesi olduğu gördük. Üye olmak isteyen kişilere döndüğümüzde kendilerinin haberi olmadan AKP’ye üye yapıldıklarını öğrendik.

* Bilindiği üzere; 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın 20. maddesine bir fıkra eklenerek kişisel veriler, ‘özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı’ kapsamında Anayasal güvence altına alınmıştır. ‘Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir’ hükmü açıktır.”

“AKP SİZİ HABERSİZ ÜYE YAPMIŞ OLABİLİR”

“Bir siyasi partiye üye olmak için kimlik bilgilerini ilgili partiye verip parti üye formunu doldurup imzalayarak üye olunabilir” diyen Yıldız, “Şimdi sizlere soruyoruz: Bırakın üyelik başvurusu yapmayı, kimliğini dahi vermeden insanlar AKP’ye nasıl üye oluyor? AKP vatandaşları haberi olmadan nasıl üye yapabiliyor ve bu kimliklere nereden ulaşabiliyor? Vatandaşlarımızı uyarıyoruz AKP sizi habersiz üye yapmış olabilir. E-Devlet’te siyasi parti üyelik sorgulamaya girerek parti üyeliğinizi kontrol ediniz. Eğer bilginiz dışında bir üyelik var ise; E-Devlet’ten çıktı alıp ardından ‘üyelik iptal’ yazarak istifa ediniz. E-Devlet’ten aldığınız çıktı ile bize başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.