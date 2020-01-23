“CHP’ye yönelik yıkıcı bir kumpas hazırlığı var” – 18 Dakika (23 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 Dakika’da,CHP ile FETÖ arasında bağlantı kurmayı amaçlayan algı operasyonundan hahsetti. CHP’ye karşı kumpas hazırlığına dikkat çekilen programda, eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın karanlık geçmişine de değinildi. Tele1'e destek olmak için:

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