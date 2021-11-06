Chris Pratt Instagram paylaşımıyla hayranlarını öfkelendirdi

Ünlü oyuncu Chris Pratt, son yaptığı Instagram paylaşımıyla tepki topladı. Pratt’in ikinci eşinin fotoğrafını paylaşarak “sağlıklı bir kız çocuğu” için kendisine teşekkür etmesi pek çok kişinin Pratt’in eski eşi Anna Faris ile sağlık sorunları yaşayan oğlunu desteklemesine yol açtı.

Sozcu.com.tr

Chris Pratt, 4 Kasım Perşembe günü tartışma yaratan bir Instagram gönderisi paylaştı. Pratt, aldığı tepkilerden sonra cuma gününe üzgün ve depresif bir şekilde uyandığını söyledi.

42 yaşındaki Guardians of the Galaxy yıldızı, 2019’da evlendiği Katherine Schwarzenegger’in doğum gününü bir Instagram gönderisinde ‘sağlıklı’ bir kız çocuğu verdiği için teşekkür ederek kutladı. Ancak Pratt’in “sağlıklı” vurgusu, ilk eşi Anna Faris ile sağlık sorunları yaşayan bir oğlunun olmasını bilenlerin öfkesine neden oldu. Pratt’in paylaşımı, binlerce beğeni toplasa da yorumlar arasında sert eleştiriler daha çok dikkat çekti.

Pratt, ertesi gün Hikayeler’e bir seri video ekleyerek hislerini aktarırken üzgün ve depresif hissettiğinden ve bu durumdan kurtulmak için ormanda koştuğundan, spor yaptığından bahsetti. Bu durum, daha fazla tepkiye neden oldu.

Ünlü oyuncu 2019 yılında Arnold Schwarzenegger’in kızı Katherine Schwarzenegger ile evlenmeden önce Korkunç Bir Film ile ünlenen Anna Farris ile evliydi ve çiftin bu evlilikten bir de oğulları olmuştu. Jack Pratt, iki ay erken doğdu, dünyaya geldiğinde sadece üç kiloydu ve şiddetli bir beyin kanaması geçirdi.

Jack, birkaç fıtık ve göz ameliyatı geçirdi ve ayrıca küçük bir kalp sorunu vardı. Hâlâ da görme ve bacak kaslarıyla ilgili sorunları var.

Pratt’in paylaşımından sonra sosyal medyada pek çok kullanıcı Anna Farris ve Jack Pratt’e destek oldu.

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