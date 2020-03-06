Chrissy Teigen itiraf etti: Göğüslerimdeki silikonların derhal çıkarılmasını istiyorum

Ünlü şarkıcı John Legend’ın model ve sunucu eşi Chrissy Teigen, İngiliz bir dergiye röportaj verdi. Yıllar önce göğüslerine yaptırdığı silikonlardan bahseden ünlü isim, bu durumdan nasıl kurtulduğunu da samimi bir şekilde anlattı.

ABD’li Sports Illustrated Swimsuit modeli ve Lip Sync Battle’ın meşhur sunucusu Chrissy Teigen, Glamour dergisine röportaj verdi. Bedeni hakkında açıklamalarda bulunan Teigen, yıllar önce göğüslerine neden silikon taktırdığını da açıkladı.

Teigen zamanında neden silikon taktırdığını ise, “20’li yaşlarımda göğüslerimi yeniden yaptırdım. Aslında durum biraz bikini ve mayo giyimiyle ilgiliydi, çünkü modellik yapıyordum ve yaslandığımda göğüslerimin ortaya çıkmasını istiyordum” dsözleriyle açıkladı.

Yıllar sonra çocuk sahibi olduğu sırada ise Teigen, süt nedeniyle göğüsleri daha fazla büyüyünce, “İşte şimdi mahvoldum” diyerek dert yanmış.

Ünlü isim, taktırdığı silikonların sadece göğüslerini daha sıkı ve yuvarlak gösterdiğini, göğüs ölçüsünde herhangi bir büyüme sağlamadığını da açıkladı.

“GÖĞÜS AMELİYATINDA ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Yıllar sonra, silikonlarından artık kurtulmak istediğini samimi bir şekilde açıklayan Teigen, “Sanırım silikonları 10 yılda bir değiştirmek gerekiyor. Ama çocuk sahibi olduğunuzda ameliyatın risklerini düşünmeye başlıyorsunuz ve açıkçası ben bu şekilde ‘göğüs ameliyatında’ ölmek istemiyorum” dedi.

İnsanların görmek istediği bedeni mükemmel bir şekilde kimsenin yapamayacağını söyleyen Teigen, “Herkes tüm fotoğraflarına filtre ekliyor, Facetune kullanıp normalde nasıl göründüklerini unutuyor. Bu adil değil ve diğer insanların kıskançlık hissetmesine neden oluyor. İnsanlara bilerek yalan söylemektir bu” diyerek son yıllarda gelişen güzellik algısını yıkmak istediğini belirtti.

Chrissy Teigen’ın, ünlü şarkıcı John Legend ile iki çocuğu bulunuyor.