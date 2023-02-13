Christian Atsu ve Taner Savut için endişeli bekleyiş!

Hatay’da 12 katlı, 250 daireli Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yerle bir oldu.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binada yakını olan vatandaşlar ise çaresizce bekleyişlerini sürdürüyor. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de binanın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor.

31 yaşındaki futbolcunun yakınları enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, Atsu’dan gelecek umutlu haberi bekliyor.

Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajerinin oldukça üzgün oldukları gözlendi.

PAZARTESİ’DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Yıldız kanat oyuncusu Christian Atsu ve Hatayspor sportif direktörü Taner Savut, Türkiye’nin orta güneyini ve Suriye’yi vuran depremlerin ardından 6 Şubat 2023 Pazartesi gününden beri kayıp.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çok sayıda ödüllü Ganalı müzisyen Diana Antwi Hamilton, depremde enkaz altında kalan Christian Atsu için dua ederken gözyaşlarını tutamadı.

Diana Antwi Hamilton, GTV Breakfast Show’a verdiği bir röportajda, futbolcunun sağ salim enkazdan çıkması için özel dualar etti.

Hamilton, “Dünya, Atsu’nun kurtarılması için çok heyecanlı ve sen bunu biliyorsun. Bu yüzden Tanrım, kimsenin yapmadığını yapmanı istiyoruz.” dedi.