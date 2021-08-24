CIA, Taliban ile görüştü iddiası

Afganistan’da Taliban korkusu ve şiddeti devam ederken dikkat çekici bir iddia ABD basınından geldi… Washington Post, CIA Başkanı’nın Taliban lideri Abdül Gani Baradar ile görüştüğünü yazdı.

Sozcu.com.tr

Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra endişeli bekleyiş sürerken, ABD basını dikkat çekici bir gelişmeyi kamuoyuna aktardı.

Washington Post gazetesi, CIA BaşkanI William J. Burns’ün dün gece Kabil’de Taliban’ın defakto lideri Abdül Gani Baradar ile görüştüğünü ve bu görüşmede hem Biden yönetiminden hem de Taliban’dan üst düzey isimlerin yer aldığı açıklandı. ABD ile Taliban’ın ilk yüksek ölçekli teması olarak kayıtlara geçen görüşmenin detaylarını ise ismini açıklamak istemeyen bir yetkili paylaştı.

Biden’ın en kıdemli ve deneyim sahibi isimlerini Kabil’e gönderdiğini ve özellikle Kabil Havalimanı’ndaki olaylardan sonra bu adımı attığı belirtildi.

KADERİN BÖYLESİ

Baradar için ise görüşmenin farklı bir boyutu oldu… Zira 11 yıl önce CIA ve Pakistan ortak operasyonu ile yakalanan Baradar, yıllar sonra CIA ile masanın iki tarafında oturdu. CIA’nin o dönem yakaladığı Baradar 8 yıl hapiste kalmıştı.

2018’de hapisten çıkan Baradar, Taliban’ın üst düzey müzakerecisi olarak görev almıştı. Baradar, 2020 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti.

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