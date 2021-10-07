CIA’den Yeni Çin Misyon Merkezi 

ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA), Çin’de hükümetin ABD’ye karşı ”giderek daha hasmane” hale gelmesi karşısında bazı değişikliklere gitme kararı aldı.

CIA Başkanı William Burns, daire bünyesinde yeni bir Çin Misyon Merkezi kurulacağını açıkladı. Burns, amacın, CIA’in kaynaklarının ve mevcut çabalarının giderek büyüyen Çin tehdidine karşı birarada işlemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Burns, açıklamasında, Çin hükümetini “21’inci yüzyılda karşılaştıkları en önemli jeopolitik tehdit” olarak tanımladı.







“CIA, tarihimiz boyunca önümüze çıkan her türlü zorluğa karşı koymak için çabalarını arttırdı” diyen Burns, “Şimdi de büyük güç rekabetinin yeni çağında en zor jeopolitik sınavımızla karşı karşıyayız. CIA bu çabaların en ön safında yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

CIA ayrıca gelişmekte olan teknolojiler, ekonomik güvenlik, küresel sağlık ve iklim değişikliği gibi alanlarda küresel rekabetçiliği daha iyi idare etmek için Uluslararası Teknoloji Misyon Merkezi kurulacağını açıkladı.

Bunun yanısıra CIA, bir ya da iki yıllığına uzmanlarla çalışmak için Teknoloji Akademisyen Programı başlatma planlarını da yürütüyor.

Çin hükümetinin faaliyetlerinin giderek arttırdığı kaygılar, yeni değil. CIA Başkanı Burns, bu yılın başında Senato’da yapılan onay oturumunda, ABD’yi bekleyen tehlikelerle daha etkili şekilde başa çıkmak için bazı değişiklikler yapılacağının sinyalini vermişti.

Burns, Şubat ayındaki onay oturumunda Çinli liderleri hem hasmane hem de fırsatçı olarak tanımlamış, “Önümüzdeki yıllarda Çin’le rekabet etmek, ulusal güvenliğimizin kilit unsurlarından biri olacak” demişti.

”Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in son altı ya da yedi yıl içinde geçirdiği evrim, çok ciddi bir alarm zili oldu” diyen Burns, Xi’nin tavrını, “Karşı karşıya olduğumuz hasım ve rakibin tabiatını çok açık bir şekilde ortaya koyan, saldırgan ve gizlenmeyen bir arzu ve kararlılık” olarak niteledi.

CIA Başkanı Burns, geçtiğimiz Nisan ayında Kongre’de küresel çaplı tehditleri konu alan bir oturumda, ABD’nin Çin’le rekabetinin odağının giderek teknolojiye çevrildiğini, CIA’de işgücünün neredeyse üçte birinin teknoloji ve siber alan üzerine çalıştığını söylemişti.

CIA, Çin’e daha çok odaklanmasına rağmen terörizm ve “saldırgan Rusya, kışkırtıcı Kuzey Kore, düşmanlık güden İran” gibi diğer tehditleri gözardı etmediğini kaydetti.

Ancak CIA’in bu tehditlerin bazılarıyla mücadele tarzı, değişiyor.

Bu değişimin bir parçası olarak CIA, bundan böyle Kuzey Kore ve İran için iki ayrı misyon merkezi işletmeyecek. Bu merkezler, 2017’de oluşturulmuştu.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Kore Misyon Merkezi’nin CIA’in daha kapsamlı Doğu Asya-Pasifik Misyon Merkezi’nin içine katılacağını, İran Misyon Merkezi’ninse Yakın Doğu Misyon Merkezi’yle birleştirileceğini söyledi.

Yetkili, yapılan değişikliklerin Kuzey Kore ve İran’a yönlendirilen kaynakların da değişeceği anlamına gelmeyeceğini kaydetti.